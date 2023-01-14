Google’dan 2023 çözüm yarışması. İlk 3’ e girene büyük ödül

Google Türkiye’den yapılan paylaşıma göre, Google 2023 çözüm yarışması düzenliyor.

Öğrenciler veya katılımcılar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğun projelerini gönderecek.

İlk 3’e girenlere 3 bin dolar ödül verilecek.

Google Türkiye’den yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

Öğrenciler toplanın 2023 Solution Challenge başlıyor.

Google teknolojilerini kullan, @undpturkiye 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğun projeni gönder. İlk 3'e gir ve 3.000 dolar kazanan şanslılardan biri sen ol.

Google Türkiye’nin sosyal medya hesabından paylaştığı linkte ise “Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden bir veya daha fazlasına uygun olarak Google teknolojilerini kullanarak yerel bir soruna çözüm bulun. Çözüm Yarışması, Google Geliştirici Öğrenci Kulüpleri üyelerine açıktır. GDSC topluluk sayfasında bir Google Geliştirici Öğrenci Kulübü'ne (GDSC) katılın.” Cümleleri yer alıyor.

Yarışmaya 17 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında katılım sağlanabilecek.