14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Google’dan 2023 çözüm yarışması. İlk 3’ e girene büyük ödül

Google’dan 2023 çözüm yarışması. İlk 3’ e girene büyük ödül

Google, 2023 çözüm yarışması düzenliyor. İlk 3’e girenlere 3 bin dolar ödül verilecek.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:35
Takip Et

Google 2023 çözüm yarışması düzenliyor

Google’dan 2023 çözüm yarışması. İlk 3’ e girene büyük ödül
+
Aa
-

Google Türkiye’den yapılan paylaşıma göre, Google 2023 çözüm yarışması düzenliyor.

Öğrenciler veya katılımcılar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğun projelerini gönderecek.

İlk 3’e girenlere 3 bin dolar ödül verilecek.

Google Türkiye’den yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

Öğrenciler toplanın 2023 Solution Challenge başlıyor.

Google teknolojilerini kullan, @undpturkiye 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğun projeni gönder. İlk 3'e gir ve 3.000 dolar kazanan şanslılardan biri sen ol.

Google Türkiye’nin sosyal medya hesabından paylaştığı linkte ise “Birleşmiş Milletler 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden bir veya daha fazlasına uygun olarak Google teknolojilerini kullanarak yerel bir soruna çözüm bulun. Çözüm Yarışması, Google Geliştirici Öğrenci Kulüpleri üyelerine açıktır. GDSC topluluk sayfasında bir Google Geliştirici Öğrenci Kulübü'ne (GDSC) katılın.” Cümleleri yer alıyor.

Yarışmaya 17 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında katılım sağlanabilecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
1
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
2
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
3
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
6
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
7
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.