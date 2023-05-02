Google AirTag benzeri cihaz geliştiriyor. Apple’a rakip oluyor

Google AirTag rakibi Nest Locator Tag adında bir takip cihazı geliştiriyor.

Google AirTag benzeri cihaz geliştiriyor. Apple’a rakip oluyor

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, Nest Locator Tag adında cihaz üzerinde çalışıyor

Cihazın AirTag’e rakip olacağı bildirildi. Apple ekosisteminde kolayca çalışan takip cihazı AirTag’ın Android tarafında ciddi bir rakibi bulunmuyor.

Dolayısıyla Google, Android, ChromeOS cihazları ve Chrome tarayıcıları ile kolayca takip edilebilecek bir cihaz hazırlıyor.

Locator Tag, muhtemelen gelecek ay düzenlenecek olan I/O Geliştirici Etkinliğinde tanıtılacak.

GÖRÜNTÜLENDİ

@neil_rahmouni tarafından Twitter’da paylaşılan bir gönderi, Google Fonts’ta ilginç bir ikonu gözler önüne seriyor. Görünüşe göre Google, Fonts arşivine “Nest Locator Tag” adlı bir cihaz için bir ikon eklemiş durumda. Böyle bir cihaz Google tarafından satılmasa da cihazın ismi ve ikonu, Google’ın iddia edilen takip cihazına işaret ediyor.

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