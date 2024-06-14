Google artık bilinmeyen numaraları gösterecek

Kaynak: DHA
Google artık bilinmeyen numaraları gösterecek

Dev teknoloji firması Google, Pixel marka telefonları için yeni biz özelliğini devreye soktu. Yeni özellik ile bilinmeyen numaraların kim olduğunu öğrenmek artık daha kolay olacak.

Google, Haziran ayında yaptığı Pixel lansmanında, Pixel Call Assist’e küçük ama oldukça etkili bir özellik ekledi. Bu özellik ile beraber size gelen telefonların kimden geldiğini öğrenebileceğiz. Yeni özellik şimdilik sadece kısıtlı kullanıcılara gösteriliyor. Teknoloji forumlarında yapılan yorumlara göre bu özellik şu anda Google Pixel 8 Pro ve Android 15 Beta 2 kullanıcılarında da görülüyor.

Özelliği aktif bir şekilde kullanabilmek için “Lookup” seçeneğini tek başına kullanmak yeterli olacak. Google’ın basit ama gayet etkili bu adımı sayesinde kullanıcıların deneyimleri daha da güçleniyor ve daha etkili hale geliyor.

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