Google tüm enerjisini yapay zekaya çeviriyor. Sanal asistan yenileniyor

Google Asistan, Siri ve Alexa gibi bir sanal dil işleme yazılımı konumunda. Bu araç, Pixel akıllı telefonlardan tüm Android telefonlara, Nest cihazlardan Android Auto platformuna, akıllı saatlerden akıllı TV’lere kadar Google’ın bulunduğu her yerde kullanılabiliyor.

Yeni liderlik değişiklikleri gösteriyor ki tıpkı Asistan’da olduğu gibi Bard AI’da benzer şekilde ürünlere entegre edilecek. Google böylece büyük bir ekosisteme sahip olmuş olacak.

DonanımHaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre Google, şirketin yeni yapay zeka sohbet teknolojisi Bard’a daha fazla odaklanmak için - Asistan olarak adlandırılan - sanal asistan birimini elden geçirirken her iki birimin de yönetimsel alanında değişikliklere gidiyor.

Organizasyonda ve yönetim kadrolarında yapılan isim değişikliklerine odaklanmak yerine bu değişikliklerin amaçlarına odaklanmak daha faydalı.

Google, diğer firmalardan geri kalmamak adına elindeki yumurtaların tamamını Bard sepetine koymakta istekli.

GELENEKSEL ARAMAYA YÖNLENDİRME YAPIYOR

Bing, halihazırda reklam bağlantılarını test etmeye başladığını duyurdu. Ancak Bard’ın mevcut durumu buna pek müsait değil.

Zira Bing’ten farklı olarak sorguların cevaplarında herhangi bir bağlantıya atıf yapılmıyor ve sadece “Google It” butonuyla geleneksel aramaya yönlendirme yapılıyor. Bing ise, sorguyu cevaplarken kullandığı kaynakları gösteriyor.