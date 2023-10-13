Google Asistan'a yapay zekâ desteği: Bard, sesli asistana entegre edildi

Kullanıcıların her türlü sorusunu yanıtlayan ChatGPT benzeri sohbet botu Bard, Google Asistan’a ekleniyor.

Sesli asistan, Bard desteğiyle birlikte kullanıcılara çok daha iyi bir şekilde yardımcı olabilecek.

Google Asistan’ın, Apple'ın sesli asistanı Siri ile rekabet edebilecek Bard ile seyahat planlamalarınıza yardımcı olma, e-postalarınızı inceleme ve hatta alışveriş listesi oluşturma gibi şeyler yapabileceğini söylüyor.

Sesli asistan, Gmail ve Dokümanlar gibi Google hizmetlerine de erişebilecek.

Bunların yanı sıra yapay zekâ destekli Google Asistan’la metin, ses ve görüntüler aracılığıyla da etkileşim kurulabilecek.

Akıllı asistanın, mesaj gönderme gibi temel işlevlerini koruyacağını da ekleyelim.

Bard desteğine sahip Google Asistan’ın herkes için ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.

Ancak Google, önümüzdeki aylarda sınırlı sayıda kullanıcıda test etmeye başlayacağını söylüyor.