Google Çeviri’den 33 dil için çevrim dışı destek. Kullanıcıları sevindirecek hamle

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Çeviri, 33 dil için daha çevrim dışı destek sunacağını duyurdu.
Çeviri aracı şu anda hali hazırda 59 adet dile çevrim dışı destek veriyor. Son açıklamayla birlikte bu sayı 92’ye ulaştı.
Ek olarak 103 dilde de metin çevirisi yapabiliyor. Ayrıca 88 dilde anında kamera çevirisi, 50 dilde fotoğraflı çeviri ve 43 dilde de iki yönlü konuşma gerçekleştiriyor.
Google Çeviri, konuyla ilgili yaptığı duyurda şu sözleri belirtti:
“Merhaba çeviri topluluğu, çevrim dışı dil işlevini 33 yeni dile genişlettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri dilleri indirmelerine ve internet bağlantısı olmadığında metni çevirmelerine olanak tanır.”
O DİLLERİN LİSTESİ:
Baskça
Sabuanca
Çiçeva
Korsikaca
Frizce
Hausaca
Hawaii dili
Hmong dili
Igbo dili
Javanese dili
Kmerce
Ruandaca
Kürtçe
Lao dili
Latince
Almanca
Malgaşça
Maorice
Mynamar dili
Oriya dili
Samoaca
İskoç Gal dili
Sotho dili
Shona dili
Sindhi dili
Sundaca
Tatarca
Türkmence
Uygurca
Xhosa dili
Yidiş dili
Yorubaca
Zuluca.
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