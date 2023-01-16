Google Çeviri’den 33 dil için çevrim dışı destek. Kullanıcıları sevindirecek hamle

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Çeviri, 33 dil için daha çevrim dışı destek sunacağını duyurdu.

Çeviri aracı şu anda hali hazırda 59 adet dile çevrim dışı destek veriyor. Son açıklamayla birlikte bu sayı 92’ye ulaştı.

Ek olarak 103 dilde de metin çevirisi yapabiliyor. Ayrıca 88 dilde anında kamera çevirisi, 50 dilde fotoğraflı çeviri ve 43 dilde de iki yönlü konuşma gerçekleştiriyor.

Google Çeviri, konuyla ilgili yaptığı duyurda şu sözleri belirtti:

“Merhaba çeviri topluluğu, çevrim dışı dil işlevini 33 yeni dile genişlettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, kullanıcıların ilgilendikleri dilleri indirmelerine ve internet bağlantısı olmadığında metni çevirmelerine olanak tanır.”

O DİLLERİN LİSTESİ:

Baskça

Sabuanca

Çiçeva

Korsikaca

Frizce

Hausaca

Hawaii dili

Hmong dili

Igbo dili

Javanese dili

Kmerce

Ruandaca

Kürtçe

Lao dili

Latince

Almanca

Malgaşça

Maorice

Mynamar dili

Oriya dili

Samoaca

İskoç Gal dili

Sotho dili

Shona dili

Sindhi dili

Sundaca

Tatarca

Türkmence

Uygurca

Xhosa dili

Yidiş dili

Yorubaca

Zuluca.