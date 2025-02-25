Google Chrome android kullanıcıları için müjde! Artık tarih oluyor

Chrome'un yeni güncellemesiyle birlikte, açık sekmeler sayfasının üst kısmına bir arama çubuğu eklendi. Bu çubuk üzerinden, açık sekmelerinizde hızlı ve kolay bir şekilde arama yapabilirsiniz.

Arama özelliği sadece açık sekmelerle sınırlı değil; tarayıcı geçmişi, kayıtlı favoriler ve web üzerinden ilgili sonuçları da listeleyerek kapsamlı bir arama deneyimi sunuyor.

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GİZLİ MOD DESTEĞİ

Yeni arama özelliği, gizli modda da kullanılabiliyor. Bu sayede, gizli sekmeler arasında da doğrudan arama yapabilirsiniz. Gizliliğinizi koruyarak, hızlı ve etkili bir arama yapma olanağı sağlıyor.

GÜNCELLEME DETAYLARI

Yeni arama özelliği, Chrome'un 133. sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu.

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Güncelleme, tüm kullanıcılara aşamalı olarak dağıtılıyor. Henüz arama çubuğunu görmüyorsanız, Chrome'u kapatıp yeniden açarak güncellemenin aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.