Google Chrome android kullanıcıları için müjde! Artık tarih oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google Chrome android kullanıcıları için müjde! Artık tarih oluyor

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un Android sürümüne uzun zamandır beklenen "Açık Sekmelerde Arama" özelliğini ekledi. Bu yeni özellik sayesinde, mobil cihazlarınızda açık sekmeleriniz arasında kolayca arama yapabilirsiniz. Artık açık sekmelerininin arasında kaybolmanın tarih olacağı bildirildi.

Chrome'un yeni güncellemesiyle birlikte, açık sekmeler sayfasının üst kısmına bir arama çubuğu eklendi. Bu çubuk üzerinden, açık sekmelerinizde hızlı ve kolay bir şekilde arama yapabilirsiniz.

Arama özelliği sadece açık sekmelerle sınırlı değil; tarayıcı geçmişi, kayıtlı favoriler ve web üzerinden ilgili sonuçları da listeleyerek kapsamlı bir arama deneyimi sunuyor.

Google'dan rekabeti kızıştıracak Gemini hamlesiGoogle'dan rekabeti kızıştıracak Gemini hamlesi

GİZLİ MOD DESTEĞİ

Yeni arama özelliği, gizli modda da kullanılabiliyor. Bu sayede, gizli sekmeler arasında da doğrudan arama yapabilirsiniz. Gizliliğinizi koruyarak, hızlı ve etkili bir arama yapma olanağı sağlıyor.

2024-06-las-google-android-chromeos-w.webp

GÜNCELLEME DETAYLARI

Yeni arama özelliği, Chrome'un 133. sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu.

Google'dan DEI programını gözden geçirme kararıGoogle'dan DEI programını gözden geçirme kararı

Güncelleme, tüm kullanıcılara aşamalı olarak dağıtılıyor. Henüz arama çubuğunu görmüyorsanız, Chrome'u kapatıp yeniden açarak güncellemenin aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Son Haberler
Shakira'nın elbisesi olay yarattı
Shakira'nın elbisesi olay yarattı
Türk gıda devinin ayranında büyük tehlike. Sakın tadına bile bakmayın
Türk gıda devinin ayranında büyük tehlike. Sakın tadına bile bakmayın
Beşiktaş ve Antalyaspor’un 11’leri belli oldu: Yeni transfer sahaya çıkacak
Beşiktaş ve Antalyaspor’un 11’leri belli oldu: Yeni transfer sahaya çıkacak
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Efsanevi şarkıcı Roberta Flack 88 yaşında hayata veda etti
Efsanevi şarkıcı Roberta Flack 88 yaşında hayata veda etti