Google'dan rekabeti kızıştıracak Gemini hamlesi

Google, iOS cihazlarındaki ana Google uygulamasında yer alan yapay zeka asistanı Gemini’yi kaldırdığını duyurdu. Teknoloji devi, bu değişiklikle kullanıcıları Gemini’nin bağımsız uygulamasını indirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak bu karar, Gemini’nin erişiminde azalmaya yol açabilir çünkü milyonlarca kişi Google’ın ana uygulamasını kullanırken, yeni bir uygulama indirme motivasyonu düşük olabilir.

Şirket, kullanıcılara gönderdiği e-postada, “Gemini artık Google uygulamasında mevcut değil” ifadesine yer verdi. Mesajda, Gemini’yi kullanmaya devam etmek isteyen iOS kullanıcılarının App Store’dan bağımsız Gemini uygulamasını indirmeleri gerektiği belirtildi.

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GEMİNİ'NİN YENİ ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Geçtiğimiz yılın sonunda iOS kullanıcıları için piyasaya sürülen Gemini uygulaması, Google’ın yapay zeka tabanlı asistan hizmetlerini daha bağımsız bir platforma taşımayı hedefliyor. Gemini uygulamasıyla kullanıcılar sesli komutlar aracılığıyla Gemini Live özelliğinden faydalanabiliyor, Google Arama, YouTube, Haritalar ve Gmail gibi Google hizmetleriyle entegre şekilde çalışabiliyor. Ayrıca, seyahat planları yapma, görsel oluşturma, AI destekli özetler ve detaylı analizler alma gibi birçok işlevi yerine getirebiliyorlar. Kullanıcılar, metin, ses veya kamera aracılığıyla Gemini ile etkileşime geçebiliyor.

Google ayrıca, Gemini’nin yanıtlarının hata içerebileceğini hatırlatarak, kullanıcıların sonuçları doğrulamalarını tavsiye ediyor. Bununla birlikte, Gemini Advanced sürümüne yükseltmek isteyen kullanıcılar, Google One AI Premium planına iOS uygulaması üzerinden abone olabiliyor.

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Gemini'yi Kullanmak İçin Yeni Yöntem

Gemini’yi ana Google uygulamasından erişmeye çalışan iOS kullanıcıları, artık tam ekran bir bildirimle karşılaşacak. Bu mesajda “Gemini artık kendi uygulamasına sahip” ifadesi yer alırken, kullanıcılar tek bir dokunuşla App Store’a yönlendirilerek uygulamayı indirebilecekler.

Google’ın bu hamlesi, yeni AI özelliklerini daha hızlı sunabilmek için bağımsız bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Ancak mevcut kullanıcı tabanının bir kısmının yeni uygulamaya geçiş yapmaması ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Bu değişiklik, Google için bir risk taşısa da, AI asistanlarını daha geniş bir ekosisteme yayma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.