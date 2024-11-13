Google Chrome güvenlik açıklarını kapattı

Google, 131.0.6778.69/70 sürümü ile hem Windows hem macOS için yeni güncellemeler sunarken, Linux kullanıcıları için de 131.0.6778.69 sürümünü devreye aldı. Güncellemeyle birlikte giderilen güvenlik açıkları arasında yüksek riskli olarak sınıflandırılan bir açık dikkat çekiyor. Bu açığın, tarayıcının HTML işleme motoru Blink'teki bir uygulama hatasından kaynaklandığı belirtiliyor. Bunun dışında kalan açıklar ise orta ve düşük risk seviyelerinde değerlendirildi. Google, kendi bünyesinde tespit ettiği diğer güvenlik açıkları hakkında her zamanki gibi ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı.

Android ve iOS Sürümlerine de Güncelleme

Chrome'un 131 sürümü, Android ve iOS cihazlar için de güncellendi. Mobil cihazlarda da masaüstü sürümlerdeki aynı güvenlik açıklarının giderildiği açıklandı. Android kullanıcıları, güncellemeleri Google Play Store üzerinden alabilirken, iOS kullanıcıları ise Apple App Store'dan güncellemeyi indirebilirler. Bu güncellemeler, kullanıcıların olası güvenlik ihlallerine karşı korunmalarını sağlamak amacıyla mobil tarayıcıları da daha güvenli hale getiriyor.

Otomatik Güncellemeler ve Manuel Kontroller

Chrome tarayıcısı, yeni sürümler yayınlandığında genellikle otomatik olarak güncellenir. Ancak kullanıcılar, manuel olarak güncellemeleri kontrol etmek istiyorlarsa, tarayıcı menüsündeki "Yardım" bölümünden "Google Chrome Hakkında" seçeneğini kullanarak güncellemeleri başlatabilirler. Otomatik güncellemeler sayesinde kullanıcıların güvenlik açıklarına karşı korunması sağlanırken, bu özellik aynı zamanda kullanıcıları ek güvenlik yazılımlarına yönlendirmektedir. Google, kullanıcılarına tarayıcı güncellemelerinin yanı sıra, kapsamlı bir antivirüs yazılımı kullanarak güvenliği artırmalarını tavsiye ediyor.

Diğer Tarayıcılar da Güncelleme Yapacak

Google’ın güvenlik güncellemelerinin ardından, Brave, Microsoft Edge ve Vivaldi gibi Chromium tabanlı diğer tarayıcıların da kısa sürede benzer güncellemelerle kullanıcılarının güvenliğini artırması bekleniyor. Opera ise daha eski bir Chromium sürümünü kullandığından, güvenlik açısından önemli güncellemelerden geri kalıyor.