Google Chrome'a büyük değişiklikler geliyor

Google Chrome tarayıcıda indirilen dosyalar alttaki çubukta görünür ve bu, kullanıcıların yıllardır değişmesini istediği bir görünüm. Google, popüler web tarayıcıda beklenen değişikliği sonunda yaptı. Chrome’un indirme çubuğu modern ve kolay erişilebilir hale getirildi. Ayrıca mobil tarafta da aramaya yönelik iyileştirme söz konusu.

TREND ARAMALAR, DOKUN VE ARA, DAHA FAZLA ÖNERİ

Donanımhaber’den Erkan Calp’ın haberine göre, Google Chrome tarayıcıda indirilen dosyalar alttaki çubukta görünür ve bu, kullanıcıların yıllardır değişmesini istediği bir görünüm. Google, popüler web tarayıcıda beklenen değişikliği sonunda yaptı. Chrome’un indirme çubuğu modern ve kolay erişilebilir hale getirildi. Ayrıca mobil tarafta da aramaya yönelik iyileştirme söz konusu.

Chrome mobil tarayıcı, bir web sayfasında artık trend olan aramalar adında bir kategori gösteriyor ve yazma sırasında öneriler (artık altı yerine on öneri gösteriliyor) çıkarıyor. Benzer şekilde, bir sitedeyken URL bölümüne dokunulduğunda aşağıda ilgili aramaların listelendiği yeni bir kategori gösteriliyor. Ayrıca yazıdaki bir kelimeye dokunarak istenilen başka konular hakkında bilgi almak için Dokun ve Ara özelliği eklendi.

İNDİRME ÇUBUĞU YENİLENİYOR

Chrome masaüstünde yıllardır beklenen yeniliği getirdi. Ekranın alt kısmında beliren ve rahatsız edici olan indirme çubuğu kaldırıldı. İndirilenler artık tarayıcının sağ üst köşesinde kullanıcı hesap resminin hemen yanında gösteriliyor. Bir dosya kaydedildiğini simgenin etrafında bir daire beliriyor ve indirme işlemi tamamlandığında maviye dönüyor. Butona tıklandığında son 24 saat içinde kaydedilenler çıkıyor. Yeni görünüm, dosyanın indirilmesini durdurmayı, devam ettirmeyi, iptal etmeyi veya yeniden indirmeyi kolaylaştırıyor. Şüpheli indirmelerde, Chrome her zamanki gibi uyarıda bulunuyor.