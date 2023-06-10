Google Chrome’a yeni güvenlik özelliği. Artık daha güvenli

Google Chrome’a yeni güvenlik özellikleri geldi. Şifreler içe aktarılabilecek. İşte detaylar…

Google Chrome’a yeni güvenlik özelliği. Artık daha güvenli

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Chrome'un parola yöneticisi için yeni güvenlik özellikleri duyuruldu. Chrome parola yöneticisi, PC ve Mac'lerde biyometrik kimlik doğrulamayı destekleyecek.

Mobil sürümde hali hazırda kullanılabilen özellik, masaüstünde de aynı çalışacak. Web tarayıcı, oturum açma bilgilerini göstermeden önce kullanıcının parmak izi veya yüz tanıma ile kimlik doğrulama adımını geçmesini isteyecek.

Chrome'un parola yöneticisinde saklanan şifrelerin yanına notlar eklenebilecek ve parola yönetim uygulamalarından şifreler içe aktarılabilecek.

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