Google Chrome’un işinizi kolaylaştıracak özellikleri

Google Chrome'un adres çubuğu, yalnızca URL yazmak veya arama yapmak için kullanılmaz. Çok sayıda pratik özellik sunan bu alan, kullanıcıların daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Google, bu özellikleri sürekli olarak güncelleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. İşte Chrome'un adres çubuğunun sunduğu bazı önemli işlevler.

Gemini ile Sohbet Edin

Chrome'un adres çubuğuna “@gemini” yazarak ardından boşluk bıraktıktan sonra chatbot için bir istem girerek Gemini ile sohbet edebilirsiniz. Enter tuşuna bastığınızda, bu sorgu Google Gemini'de çalıştırılacaktır. Eğer bir ücretli kullanıcıysanız, Google hesabınızla birlikte Gemini Advanced sürümü kullanılacaktır.

Hızlı Dönüşümler ve Hesaplamalar

Omnibox, çeşitli dönüşümleri gerçekleştirmenizi sağlar. Örneğin, “34 £’yi ABD doları” şeklinde bir ifade yazarak döviz dönüşümü yapabilirsiniz. Sonucu görmek için Enter tuşuna basmanıza gerek yok; sonuç hemen altında belirecektir. Ayrıca, temel matematik işlemleri de yapabilirsiniz. Örneğin, “24*8” yazarak sonucu anında görebilirsiniz.

Hava Durumunu Kontrol Edin

Chrome, hava durumu raporları sunar. Adres çubuğuna “hava durumu” yazdığınızda, mevcut hava koşullarını hemen görebilirsiniz. Daha detaylı bir hava tahmini için şehir veya posta kodu ekleyerek Enter tuşuna basmanız yeterli.

Hızlı Notlar ve Yeni Belgeler Oluşturun

Chrome'da hızlı notlar almak isterseniz, “data/html, <html contenteditable>” yazıp Enter tuşuna basarak boş bir sekme açabilirsiniz. Bu basit metin editörü, notlar almak için hızlı bir çözüm sunar. Ayrıca, “docs.new”, “sheets.new” veya “slides.new” yazarak yeni belgeler, tablolar veya sunumlar oluşturabilirsiniz. Yeni dosya, mevcut Google hesabınızın Google Drive’ında otomatik olarak kaydedilir.

Bu özellikler, Chrome'un adres çubuğunu çok yönlü bir araç haline getiriyor. Artık yalnızca internet tarayıcısı değil, günlük işlerinizi kolayca yönetebileceğiniz bir platform olarak da işlev görüyor.