16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Google Dokümanlar'da sayfa rengi değiştirme. Adım adım anlatıldı

Google Dokümanlar'da sayfa rengi değiştirme. Adım adım anlatıldı

Google dokümanlarda sayfa rengi değiştirme işlemleriyle ilgili kritik adımlar açıklandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 11:59
Takip Et

Google Dokümanlar'da sayfa rengi nasıl değiştirilir

Google Dokümanlar'da sayfa rengi değiştirme. Adım adım anlatıldı
+
Aa
-

Google Türkiye, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Google Dokümanlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, “İstifa dilekçeni Doküman'larda yazsan sayfa rengini ne yapardın?” ifadeleri kullanıldı.

PEKİ SAYFA RENGİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sayfa Rengi, Google Dokümanlar'da, belgenize biraz fazladan pop eklemek veya mevcut ayardan daha nötr bir sayfa rengini tercih etmek için özelleştirebileceğiniz bir ayardır.

ADIM ADIM

Belgeyi açın.

tık dosya .

set sayfa ayarı .

Seç düğmesi Sayfa rengi .

Rengi seçin.

Tıklamak " "Tamam .

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
2
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
3
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
4
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
5
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
6
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
7
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
﻿Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 133 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
﻿Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 133 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
﻿Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 133 dizüstü bilgisayar ele geçirildi
﻿Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
﻿Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
﻿Sağlık merkezi şantiyesinde bekçi ölü bulundu
﻿Kıyı Ege için sağanak uyarısı
﻿Kıyı Ege için sağanak uyarısı
﻿Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.