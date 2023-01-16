Google Dokümanlar'da sayfa rengi değiştirme. Adım adım anlatıldı

Google Türkiye, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Google Dokümanlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, “İstifa dilekçeni Doküman'larda yazsan sayfa rengini ne yapardın?” ifadeleri kullanıldı.

PEKİ SAYFA RENGİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sayfa Rengi, Google Dokümanlar'da, belgenize biraz fazladan pop eklemek veya mevcut ayardan daha nötr bir sayfa rengini tercih etmek için özelleştirebileceğiniz bir ayardır.

ADIM ADIM

Belgeyi açın.

tık dosya .

set sayfa ayarı .

Seç düğmesi Sayfa rengi .

Rengi seçin.

Tıklamak " "Tamam .