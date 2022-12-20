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Google Dünya Kupası Finalinde arama rekoru kırdı

Teknoloji devi Google, Dünya Kupası Finalinde yeni bir arama rekoru kırdı. Sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yapılan Dünya Kupası Finalinin sonuçlarını aramak isteyen kişiler Google'da yeni bir rekora imza attı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:06
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Google Dünya Kupası Finali'nin gerçekleştiği anlarda arama rekoru kırdı

Google Dünya Kupası Finalinde arama rekoru kırdı
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Her dört yılda bir düzenlenen ve bu sene Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası Finali, Google'a yeni bir rekor kırdırdı. Arjantin’in galip geldiği bu turnuvada teknoloji devi Google arama rekorunu egale etti.

GOOGLE: TÜM DÜNYA TEK BİR ŞEYİ ARATMIŞ GİBİ

Karşılaşma sonrası Twitter hesabından bir açıklama yapan Google CEO'su Sundar Pichai, ''Bütün dünya tek bir şeyi aratmış'' ifadelerini kullandı.

25 YILDIR GÖRÜLMEDİ

Google CEO'su Pichai aynı zamanda bunun Google üzerindeki trafik açısından da bir rekor olduğunu belirterek, ''Dünya Kupası Finali'nde 25 yıllık süre boyunca en yüksek trafik kaydedildi'' dedi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre, Pichai, dünkü arama trafiği hakkında herhangi bir veri paylaşmadı. Ancak Google’ın bir servisi olan Trends’e bakıldığında, global olarak en popüler aramanın Dünya Kupası Finali olduğunu, aynı zamanda istatistiklerin de gün geçtikçe yükseldiği fark edildi.

REKORU ELON MUSK REKORU AÇIKLADI

Google’ın yanı sıra, bir rekor da popüler sosyal medya platformundan geldi. Twitter CEO’su Elon Musk, paylaştığı tweetle Dünya Kupası Finalinde Fransa’nın attığı gol sırasında, yalnızca bir saniyede 24 bin 400 tweet atılarak yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

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