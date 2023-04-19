Google duyurdu. Türkiye’de başlıyor. Son gün 21 Nisan

Editör: Ayşe Memiş

Google Developers ve inzva işbirliği ile birlikte düzenlenen Makine Öğrenimi Eğitim Programı başlıyor.

Geçen yıl da düzenlenen program 4,5 ay boyunca çeşitli eğitimler verilerek sonlandırılmıştı.

Google Türkiye sosyal medya hesabından Makine Öğrenimi Eğitim kampının başladığını açıkladı.

Programa başvurunun 21 Nisan’da son bulacağı duyuruldu. Geçen yılki programdan bilindiği kadarıyla program tamamen ücretsiz ve çevrimiçi olan bir program. Ayrıca her seviyeden katılımcıya açık olduğu biliniyor.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Kime: Yapay zeka meraklıları

Konu: Google Developers Machine Learning Bootcamp Turkey

Geçen sene 200’den fazla kişinin eğitim gördüğü Google Developers Machine Learning Bootcamp Türkiye’nin ikinci başvuruları başladı.

5 aylık Bootcamp ile makine öğrenimi becerilerini bir üst seviyeye taşıyabilirsin. Başvuru için son gün 21 Nisan

Sevgiler, Google Türkiye.