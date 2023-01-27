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Dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu

Similarweb tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri açıklandı. İlk sırada dünyanın en büyük arama motoru olarak gösterilen Google yer aldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 21:40
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Google fark attı. En çok ziyaret edilen siteler açıklandı

Dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu
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Similarweb tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri açıklandı. İlk sırada dünyanın en büyük arama motoru olarak gösterilen Google yer aldı. 

2023 yılı için dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri açıklandı.  İlk sırada yer alan Google arama motoru, günde 3,5 milyardan daha fazla ziyaret ediliyor.

Hemen ardından da yine Google’a bağlı YouTube geldi. İki web sitesinin toplam ziyaretçi sayısı, listenin geri kalan 48 tanesinin toplamından daha fazla geldi.

Google ve YouTube’un ardından Meta’ya bağlı Facebook üçüncü sırada yer aldı. Son yıllarda rakiplerinin popülarite kazanmasıyla eskiye oranla geri planda kalsa da hala ziyaretçileri mevcut. Twitter ise en çok ziyaret edilen web siteleri arasında dördüncü sırada yer aldı.

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA AMERİKA'YA BAĞLI SİTELER YER ALDI

Sosyal medya platformu, Elon Musk’ın satın almasından bu yana bir yandan kullanıcı kaybı yaşarken bir yandan da yeni kullanıcılar kazanıyor.

Fakat tartışılmaz bir gerçek olarak popülerliğini her geçen gün Elon Musk sayesinde daha fazla artırıyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri arasında Instagram ise beşinci sırada yer aldı. Meta’ya bağlanan şirket, son yıllarda bünyesine eklediği reels gibi yeniliklerle popülerliğini artırdı. Listenin buraya kadar olan kısmını Amerika’ya bağlı siteler oluşturdu.

Çin, arama motoru Baidu ile altıncı sırada yer aldı. Geri kalan sıralamada ise Wikipedia, Yandex, Yahoo ve WhatsApp geldi. (Shiftdelete.net)

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