Google, Gemini 2.5 Pro Preview'i tanıttı

Google, 6 Mayıs 2025 Salı günü, uzun süredir beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini 2.5 Pro Preview’ı kamuoyuna tanıttı. Bu yeni model, geçen yıl duyurulan Gemini 2.5 Pro’nun daha gelişmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor. Tanıtımın, Google'ın büyük geliştirici etkinliği olan Google I/O 2025 öncesine denk gelmesi, şirketin sektöre olan iddiasını ortaya koyuyor.

GELİŞTİRİCİLER İÇİN GÜÇLÜ ARAÇLAR

Gemini 2.5 Pro Preview, özellikle kod düzenleme ve karmaşık görev bazlı iş akışları oluşturma konusunda büyük geliştirmeler içeriyor. Bu modelle birlikte geliştiriciler, daha önceki sürümde yer alan temel özelliklerin ötesine geçerek, çok daha fazla kontrol ve esneklik sağlayan araçlara erişim kazanıyor. Güncellenmiş sürüm, Google AI Studio ve Vertex AI platformları üzerinden Gemini API aracılığıyla kullanılabiliyor. Bu durum, kullanıcıların daha geniş kapsamlı AI tabanlı projeleri kolaylıkla gerçekleştirebilmelerini mümkün kılıyor.

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GEMİNİ UYGULAMASIYLA HERKES İÇİN KODLAMA

Yeni model sadece profesyonellere değil, aynı zamanda bireysel kullanıcılar için de erişilebilir durumda. Gemini uygulaması üzerinden sunulan bu sürüm, kullanıcıların tek bir komutla kod yazabilmesini ve etkileşimli web uygulamaları inşa etmesini sağlıyor. Gemini uygulamasındaki Canvas gibi özellikler sayesinde, teknik bilgisi sınırlı olan kullanıcılar bile artık hızlı bir şekilde etkileyici projeler oluşturabiliyor.

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WEBDEV ARENA’DA ZİRVEDE

Gemini 2.5 Pro Preview şu anda WebDev Arena Leaderboard’da zirvede yer alıyor. Bu platform, yapay zeka modellerinin ne derece görsel açıdan başarılı ve işlevsel web uygulamaları üretebildiğini değerlendiren bir sıralama sistemine sahip. Gemini 2.5 Pro Preview’ın bu listede liderliği ele geçirmesi, kullanıcılar ve geliştiriciler tarafından ne denli beğenildiğini gösteriyor. Modelin sunduğu yaratıcılık, hız ve kullanıcı dostu arayüz, bu başarının arkasındaki en önemli faktörler arasında yer alıyor.

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ALPHABET’İN GELİRLERİNE AI DESTEĞİ

Gemini modellerindeki gelişmeler, Google’ın ana şirketi Alphabet’in finansal başarısına da olumlu yansıyor. Bulut hizmetleri ve yapay zeka teknolojilerinden elde edilen gelir, son çeyrekte belirgin şekilde artarak şirketin kârını yükseltti. Alphabet, AI alanında yaptığı yatırımların karşılığını alıyor gibi görünüyor.

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YAPAY ZEKADA STRATEJİK HAMLE

Google, Gemini 2.5 Pro Preview ile yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda stratejik bir hamle yapmış durumda. Modelin Google I/O 2025 öncesinde piyasaya sürülmesi, geliştiricilerin ilgisini çekmek ve ekosistemi bu platforma yönlendirmek için etkili bir zamanlama örneği sunuyor. Google böylece hem yazılım geliştirme hem de yapay zeka tabanlı iş akışlarında standartları yeniden belirlemeye aday olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.