Google Gemini'den yeni özellik: Artık aramalar daha kolay olacak

Google'ın Gemini AI asistanı, yeni özelliği göz dolduruyor. Artık telefonunuz kilitli olsa bile arama yapmanıza ve mesaj göndermenize olanak tanıyan yeni bir özelliği dikkat çekti.

Google, Gemini AI asistanını daha da kullanışlı hale getiren yeni özelliğini kullanıcılara paylaştı. Android'deki Google uygulamasının en son sürümünde (15.48) özellik mevcut. Telefonunuz kilitli olsa bile Gemini ile artı arama yapabilir ve mesajları gönderme imkanınız olabilir.

GEMINI'DEN YENİ ÖZELLİK

Güncelleme kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Acil bir durumda hızlı bir mesaj göndermeniz zaman, Gemini'den bunu sizin için yapmasını isteyerek gerçekleştirebilirsiniz. Bu yeni özellik, Gemini'yi hareket halindeyken kullanmanın rahatlığını erişebilirsiniz.

Gemini, ilk olarak Pixel telefonda piyasaya sürülmüş bir yapay zeka sistemiydi. Daha çok şiirler veya senaryolar gibi yaratıcı metin biçimleri üretmek ve ekranınızdaki bilgileri özetleme imkanı vardı. Fakat Google, Gemini'yi yenileyerek daha güçlü ve çok yönlü bir asistana dönüştürdü. Arama ve mesajlaşma ile ilgili bu son güncelleme, ise bunun en önemli göstergesi oldu.

NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Gemini Ayarları'na girerek, önünüze çıkan "Kilidi açmadan arama yap ve mesaj gönder" ayarını açarak erişebilirsiniz.