Google Haritalar elektrikli araçlar için yenileniyor

Dünyada çokca kullanılan navigasyon uygulaması Google Haritalar yenileniyor. Artık elektrikli araç kullanıcıları için daha işlevsel hale geliyor.

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, Google, elektrikli araç sürücüleri için Android Auto'da önemli bir değişiklik yaptı.

Bu değişiklikle, bu sürücülerin navigasyon kullanırken benzin istasyonları yerine şarj istasyonlarını kısayol olarak görmelerini sağladı. Bu adım, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha uygun bilgi sunmayı hedefliyor.

Google Haritalar kullanıcıları, "elektrikli araç şarj istasyonları" terimini aratarak yakınlarında bulunan şarj istasyonlarının gerçek zamanlı durumunu öğrenebiliyor. Ayrıca, sürücüler için şarj hızı filtreleme özelliği bulunmakta. Bu özellik, 150 kilowatt veya daha yüksek şarj kapasitesine sahip istasyonları hızla bulmayı kolaylaştırıyor.

Google Haritalar, sürücünün şarj ihtiyacını, trafik durumunu, şarj seviyesini ve enerji tüketimini dikkate alarak en uygun şarj durağını öneriyor.