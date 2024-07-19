Google Haritalar güncellendi. Yeni tasarım ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar güncellendi. Yeni tasarım ortaya çıktı

Google, sürekli olarak yeni hizmetler sunmaya devam ediyor.

Google Haritalar, yıllar içinde birçok özelliğin eklenmesiyle karmaşık bir hale gelmişti. Şimdi ise Google, kullanıcı deneyimini sadeleştiren yeni bir tasarım sunarak haritalara yeniden odaklanıyor.

Google Haritalar, tam ekran öğelerden haritanın üzerinde kaydırılan sayfalara geçiş yapmaya başladı. Küçük ölçekli testlerin ardından bu değişikliğin daha geniş bir kitleye sunulmaya başlandığı gözlemleniyor.

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Yeni tasarım, haritanızı her zaman görünür kılacak şekilde düzenlenmiş. Google Haritalar'da basit bir işlem bile çeşitli kullanıcı arayüzü öğeleri arasında geçiş yapmayı gerektirebiliyordu. Google, haritanın odak noktası olarak kalmasını sağlayacak ve diğer öğeleri daha doğal bir şekilde sunacak yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.

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Bu güncellemeyle, tam ekran görünümünden çıkıp haritanın arka planında kaydırılan yuvarlak kenarlı sayfalara odaklanılacak. Bu sayfaları kapatmak için ise sadece çarpı simgesine dokunmanız yeterli olacak.

Google Haritalar'daki bu son düzenlemenin, önceki yıl eleştirilen yeniden renklendirmeden çok daha iyi bir deneyim sunması bekleniyor. Değişikliklerin sizin cihazınıza yansımasını görmek için Android cihazınızdaki Google Haritalar'ı kontrol edebilirsiniz.

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