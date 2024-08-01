Google Haritalar'dan kendisi için küçük insanlık için büyük özellik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google Haritalar'dan kendisi için küçük insanlık için büyük özellik

Google Haritalar yeni bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Gelecek olan yeni güncelleme ile beraber artık binaların girişleri kullanıcılar tarafından görülebilecek.

Dünyanın en büyük teknoloji devi Google, kullanıcılarının kullanım deneyimini daha da iyileştirmek için güncellemelerine ara vermeden devam ediyor. Google Haritalar uygulamasına gelecek olan yeni güncelleme ile beraber artık kullanıcılar sokak aralarında gezerlerken binaların giriş kapılarının olduğu noktayı da uygulama üzerinden görebilecekler.

Bu özellik kırmızı renk ile vurgulanarak gideceğiniz binaya kadar devam edecek, bina girişi ise yeşil bir gösterge ile gösterilecek.

Google yakında zamanda yakınlarda yer alan otoparkları da kullanıcıların hizmetine sunacak.

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