Uygulama, bireylerin akıllı cihazlarıyla sağlıklı bir etkileşim geliştirmesine odaklandı. Basit yapısı ve pratik yöntemleriyle dikkat çeken Focus Friend, hem teknoloji meraklılarından hem de günlük kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

Google, "Google Play'in En İyileri" ödül programını yayınlayarak, 2025'in en yenilikçi ve kullanıcı dostu mobil uygulamalarını tanıttı. Bu sene, telefon kullanımını sınırlamaya yönelik motivasyonel bir araç olan Focus Friend, yılın en iyi uygulaması seçildi.

CİHAZDAN UZAKLAŞMAYI TEŞVİK EDEN AKILLI SİSTEM

Eğitimci kökenli bir geliştirici tarafından yaratılan Focus Friend, bireylerin belirledikleri zaman dilimlerinde telefonlarını bilinçli biçimde kenara bırakmalarını destekliyor.

Temel işleyiş, kullanıcının taahhüt ettiği sürelerde cihazına müdahale etmemesini temel alıyor. Bu "dijital detoks" süreci, eğlence dolu bir ödül yapısıyla pekiştirildi.

Kullanıcı, söz verdiği aralıkta telefonunu dokunulmaz bırakınca, sanal bir avatarın odasını süsleyecek dekorasyon öğelerini açığa çıkarıyor. Bu oyun benzeri sistem, disiplini pekiştirmeyi ve başarıları keyifli kılmayı hedefledi.

Google, uygulamanın modern estetiğini, kullanıcı dostu navigasyonunu ve aşırı detaylı raporlar olmadan motivasyonu takip etme özelliğini, geniş kitlelere hitap etmesinin ana unsurları olarak işaret etti.

Focus Friend'in zaferi dışında, Google'ın diğer kategorilerdeki seçtikleri de mobil dünyanın güncel eğilimlerini ortaya koydu.

2025'İN DİĞER ÖNE ÇIKAN UYGULAMALARI

Yapay zeka destekli gelişmiş görüntü işleme araçlarını sunan Luminar: Photo Editor, çeşitli platformlarda kesintisiz uyumuyla övgü aldı.

Hızlı ve oluşturucu edit olanakları sağlayan Edits, özellikle gençler arasında kısa sürede favori haline geldi.

15 dakikalık kompakt sesli kitaplara yoğunlaşan Wiser, pratik bilgi edinme ihtiyacı duyanlar için öne çıktı.

Çocuk eğitimine yönelik interaktif etkinlikler barındıran ABCmouse2, eğitici yapısı ve zengin içerik havuzuyla takdir edildi.