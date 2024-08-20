Google kamera bomba bir özelliğe kavuşuyor

Google kendi cep telefonu markası Pixel akıllı telefonlar için mükemmel sayılabilecek bir yenilik ile geliyor. Kamera uygulamasının 9.5 sürümü ile beraber fotoğraf tutkunlarının yıllardır beklediği bir özelliği kullanıma sundu. Yeni sürümde astrofotoğraf modunda manuel kontroller yapılabilecek.

Gökyüzüne hayran olan kullanıcılar için devrim sayılabilecek bir özellik ile gelen Google Camera, gece görüş modundaki Astrofotoğraf seçeneği ile bundan sonra pozlama sürelerini kullanıcıların isteğine bırakıyor. Bu özellik ile beraber gökyüzü daha kaliteli bir şekilde objektiflere yansıyabilecek.

Google'dan dev güvenlik özelliği. Android kullanıcılarını sevindirecek gelişme

Astro modunda telefon gökyüzüne bakınca otomatik olarak devreye giriyor ve 4 dakikaya kadar uzayan pozlama süresi ile çekim yapılabilecek. Google bu adımı ile zaten güçlü kameralara sahip olan Pixel cihazların yeteneklerini bir adım daha öteye taşımaya kararlı.