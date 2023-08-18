Google kuantum kıyametine hazırlanıyor

Kuantum bilgisayarlar, bugün sahip olduğumuz klasik bilgisayarların performansını önemli ölçüde yenebilir. Google şimdiden hazırlık yapıyor.

Google kuantum kıyametine hazırlanıyor

CNN Türk’te yer alan bilgilere göre, güvenlik teknolojisi için bir felaket yaratabilecek olan kuantum teknolojisi tüm güvenliğimizi çöpe atabilir.

Güvenlik teknolojisinin çoğu, bilgisayarlarımızın bu verileri güvende tutmak için çözmesi yeterince zor olan matematiksel problemlere bağlı.

Ancak geleceğin kuantum bilgisayarları, bu sorunların saniyeler içinde üstesinden gelebilir ve herhangi bir veriye girebilir, bu da herkes için güvenlik sorunu oluşturabilir.

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KUANTUM KIYAMETİ

Araştırmacılar tarafından “kuantum kıyameti” olarak adlandırılan şey tam olarak bu. Verileri korumanın ise kolay bir yolu yok. Şimdi Google, bu çalışmaların bir kısmını Chrome’da uygulamaya koydu. Yeni teknoloji ile şirlet, kuantum bilgisayarlarla kırma girişimlerine dirençli sistemler geliştirecek.

Şirket bunu, aslında iki kriptografik algoritmanın bir melezi olan X25519Kyber768 olarak bilinen bir teknolojiyi entegre ederek yapacak. Bu ikisini birbirine bağlamak, verilerin hem mevcut bir güvenli algoritma tarafından korunduğu hem de kuantum bilgisayarlara karşı dirençli olduğu anlamına geliyor.

Güncellemeler, “web’i kuantum dirençli kriptografiye geçişe hazırlamak” için Google’daki daha kapsamlı çalışmanın bir parçası.

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