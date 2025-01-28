Google Maps, Meksika Körfezi'nin adını değiştiriyor

Google, Trump yönetiminin geçtiğimiz hafta yayımladığı başkanlık kararnamesi doğrultusunda, Meksika Körfezi ve Alaska’daki Denali Dağı’nın isimlerini Google Maps üzerinde değiştireceğini duyurdu. Kararname, Amerika’daki birçok coğrafi yer isminin değiştirilmesini öngörüyor ve bu değişikliklerin resmiyet kazandığını ABD İçişleri Bakanlığı da doğruladı. Bakanlık, ülkedeki coğrafi isimlendirme kurumlarının bu kararı hızla uygulamak için çalıştığını açıkladı.

Google, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi:

“Resmi hükümet kaynaklarında yapılan isim değişikliklerini uzun süredir uygulama pratiğine sahibiz.”

Bu kapsamda, Meksika Körfezi, Google Maps üzerinde ABD kullanıcıları için “Amerika Körfezi” olarak görünecek. Bu yeni isimlendirme, Trump yönetiminin inisiyatifiyle tamamen yeni bir ad olarak oluşturuldu. Öte yandan, Kuzey Amerika’nın en yüksek zirvesi olan Denali Dağı ise, tüm küresel kullanıcılar için eski adı olan Mount McKinley ismiyle geri dönecek. Denali, 1917 yılında ABD’nin 25. başkanı William McKinley anısına yeniden adlandırılmış, 2015 yılında ise Obama yönetimi tarafından yerel Alaska yerlilerinin ismi olan Denali olarak değiştirilmişti. Ancak, Trump yönetimi bu kararı tersine çevirme kararı aldı.

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ULUSLARARASI KULLANICILARA FARKLI GÖRÜNÜM

Google Maps’in isim politikası, ülkeler arasındaki coğrafi isim anlaşmazlıklarına göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, bu değişiklikler ABD dışındaki kullanıcılar için geçerli olmayacak. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın Meksika Körfezi’ne yeni bir isim verme önerisini alaycı bir şekilde eleştirirken, Meksika’daki Google Maps kullanıcıları körfezi yine “Meksika Körfezi” olarak görmeye devam edecek. Diğer ülkelerde ise Google Maps, hem Amerika’nın hem de Meksika’nın isimlendirmelerini yan yana gösterecek.

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RESMİ VERİTABANI GÜNCELLEMELERİNİ BEKLİYOR

Google, bu isim değişikliklerinin, ABD’nin resmi coğrafi isim veritabanı olan GNIS (Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi) güncellendikten sonra devreye alınacağını belirtti. ABD İçişleri Bakanlığı her ne kadar bu isim değişikliklerinin resmen yürürlüğe girdiğini açıklasa da, GNIS veritabanı henüz bu yeni isimleri yansıtmıyor.