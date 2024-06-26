Google Mesajlar uygulamasında büyük değişiklik. Yeni güncelleme yayınlandı

Google kullanıcı deneyimlerini geliştirmek adına yeni bir adım attı. Bundan sonra Mesajlar uygulamasında mesajlaştığınız kişinin profil resmine tıkladığınızda o kullanıcının resmi tıpkı WhatsApp gibi büyüyecek.

Google attığı bu yeni adımla kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Yeni güncelleme ile beraber profil resmi büyüdüğünde sadece profil resmi büyüyecek.

WhatsApp’ta olduğu gibi bu resmin altında arama seçeneği olacak. Bununla beraber profil kısmına basılı tutulduğunda şifreleme, arşivleme, silme, engelleme ve ayrıca engelleme seçenekleri de bizleri karşılayacak.

Atılan yeni adım aslında Haziran ayının başlarında Beta servisine bağlı olan kullanıcılara sunulmuştu. Artık betadan daha fazla kullanıcı ağına sahip olan bu yenilik kısa zaman sonra tüm kullanıcılara dağıtılacak.