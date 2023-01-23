Google Mesajlar WhatsApp’a rakip olacak. Müthiş özellik geliyor

Google Mesajlar, son güncellemeleriyle birçok özellik getirdi. Son olarak bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre Google Mesajlar, profil oluşturma özelliği üzerinde çalışıyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, henüz test aşamasında ve oldukça yeni olduğu için profil oluşturmayla ilgili çok fazla detay belli değil.

“PROFİL PAYLAŞ SEÇENEĞİ”

Google Mesajlar’ın Ayarlar kısmında yer alacağı görünüyor. Bunun dışında ek olarak profili kontrol etmeye yarayacak “Profil Paylaş” gibi seçenekler de yer alacak. Bu özellikler sayesinde profil fotoğrafı eklenecek ve kimlerin görüntüleyebileceği de kontrol edilecek.

WHATSAPP’A RAKİP OLACAK

Herkese açık olarak tercih edilen profillerde gelen mesajın yanıtlanması halinde karşıdaki kullanıcı, profil bilgilerini görecek. Google Mesajlar için Profil sayesinde özellikle Android cihazlar için WhatsApp ile rakip olması bekleniyor.