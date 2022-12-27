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Google Mesajlara yeni emojiler geliyor. Uygulamada galeri ve sesli mesaj günceleniyor

Google Mesajlar emojiler, sesli mesajlar ve galeri için kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu anlamda Google mesajlara yeni emojiler ekleneceği açıklandı

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:02
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Google Mesajlara yeni emojiler gelecek

Google Mesajlara yeni emojiler geliyor. Uygulamada galeri ve sesli mesaj günceleniyor
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Google Mesajlar, son güncelleme desteğiyle emoji desteğinin artacağını belirtti.

Google, iki yıl önce mesajlara emojiyle ifade ekleme özelliğini getirmişti. Ancak o zamandan bu yana uygulamada farklı herhangi bir geliştirme yaşanmamıştı.

Google şimdi Mesajlar için eklediği 7 adet emoji desteğini yükselttiğini duyurdu. Google Mesajlar kullanıcıları artık belirlenen emojiler dışında kaydırarak diğer emojilerle de mesajlara ifade ekleyeceğini belirtti.

Teknoloji devi Google, sesli mesaj göndermek isteyen Google Mesajlar kullanıcıları için de yeni bir güncelleme yaptı. Yazacak zamanı olmayan ya da gürültülü bir ortamda bulunan Google Mesajlar kullanıcısı, Transkripsiyon özelliğini kullanarak sesi otomatik olarak yazıya dönüştürecek. Geliştiriciler, bu özelliğin büyük oranda doğru çalıştığını fakat henüz yeterince hızlı olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapıldı:

“Transkriptler, sesli mesaj sesinin net olmadığı veya dinlemenin bir seçenek olmadığı durumlarda yardımcı olabilir. Sesli mesajlar yalnızca cihazınızda yazıya dönüştürülür ve çeviri yazı içeriği Google’a gönderilmez. Ayarlarda istediğiniz zaman yönetin.”

Google Mesajlar, paylaşılan görseller için girilen galeri için de bir iyileştirme ekledi. Google Mesajlar kullanıcıları, yeni tasarımla fotoğrafları dikey olarak görecek. Dikey tasarım sayesinde kullanıcılar, fotoğraflar arasında daha pratik gezinti yapabilecek ve daha fazla görseli aynı anda görecek.

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