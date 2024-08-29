Google Mesajlar'a yeni özellik: Konuşmalar ekranına grup araması geliyor

Daha önce, uygulamanın yeni konuşma ekranında yalnızca bireysel kişileri arama imkanı varken, bu güncelleme ile artık grup sohbetlerini bulmak da mümkün hale geldi.

Google Mesajlar'a eklenen "Group Chat" bölümü, kullanıcıların grup adlarına veya katılımcı isimlerine göre arama yapmasına olanak tanıyor. Böylece, kullanıcılar bir grup sohbetini hızlıca bulabilirken, bu sohbetlerin ön izlemesinde son gönderilen mesaj da görüntülenebiliyor ve doğrudan sohbete geçişi sağlayan bir ok simgesi eklenmiş durumda.

Bu yeni özellik, şu an için yalnızca Google Mesajlar'ın beta sürümünde test ediliyor, ancak genel kullanıma sunulduğunda, özellikle birden fazla grup sohbeti olan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayacak. Bu tür yenilikler, Google Mesajlar'ı WhatsApp ve iMessage gibi popüler mesajlaşma uygulamalarıyla rekabetçi tutmak adına kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, güncelleme, Google Mesajlar'ın genel işlevselliğini geliştirirken, kullanıcıların grup sohbetlerine daha kolay ve hızlı erişim sağlamasına yardımcı oluyor.