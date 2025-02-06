Google Pixel rakiplerine nal toplattı

Google, Android ekosistemindeki benzersiz konumunu bir kez daha kanıtladı. Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S25’i tanıtırken Google, Pixel serisi için en güncel Android 16 beta sürümünü kullanıma sundu. Pixel telefonlar, yalnızca en yeni yapay zeka (AI) özelliklerine değil, aynı zamanda en hızlı ve en güvenilir güncellemelere sahip olmanın avantajını sürdürüyor.

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GOOGLE’UN ÇİFT ROLÜ VE GÜNCELLEME HIZI

Google, bir yandan Android işletim sistemini geliştirirken, diğer yandan Pixel cihazlarıyla doğrudan rakiplerine meydan okuyor. Bu çift rol, Samsung gibi devlerin Android güncellemelerini gecikmeli olarak sunmasına neden oluyor. Android 15 ile bu fark iyice belirginleşti. Pixel cihazlar güncellemeyi anında alırken, Samsung kullanıcıları halen beklemeye devam ediyor. Şimdi ise Android 16 beta sürümü yalnızca Pixel kullanıcılarına sunuldu ve tam sürüm de önce onlara gelecek.

Google, Android ve Pixel kullanıcılarına özel yenilikleri tanıttı

ŞUBAT GÜNCELLEMESİ: PİXEL HEMEN ALDI, SAMSUNG BEKLİYOR

Google, şubat ayına ait Android güvenlik güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, yüksek riskli güvenlik açıklarını kapatırken, özellikle USB bağlantısıyla çalışan bazı casus yazılımların istismar ettiği bir açığı da gideriyor. Ayrıca Qualcomm işlemcilerde bulunan kritik bir güvenlik açığı da yamalandı. Tüm bunlar, Pixel kullanıcılarına anında sunuldu. Ancak Samsung ve diğer üreticiler, bu güncellemeleri cihazlarına özel şekilde uyarlayıp dağıtmak için haftalar, hatta aylar harcayacak. Örneğin, Samsung’un tüm modellerine güncellemeyi yayması mart ayını bulabilir.

APPLE İLE YARIŞAN TEK ANDROİD TELEFON: PİXEL

Pixel ve Samsung arasındaki rekabet giderek daha çok bir “frenemy” ilişkisine dönüşüyor. Ancak asıl rakip Apple. iPhone, donanım ve yazılım arasındaki sıkı entegrasyonuyla her yıl en güncel iOS sürümünü tüm cihazlarına aynı anda sunuyor. Android ekosisteminde ise bu tür bir uyum yalnızca Google’ın Pixel serisinde mümkün oluyor.

Android güncellemelerinin zamanlaması büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Kullanıcılar, güncellemelerin ne zaman geleceğini bilmedikleri için belirsizlik içinde kalıyor. Google Pixel sahipleri, yeni sürümleri ne zaman alacaklarını öngörebilirken, Samsung ve diğer Android telefon sahipleri beklemek zorunda kalıyor.

Samsung, şubat ayı güvenlik güncelleme bülteninde Android’de tespit edilen sıfır gün açığından bahsetmedi. Bu, güncellemenin henüz dahil edilmediğini gösteriyor. Ancak geçmişte acil yamaların belgeye eklenmeden yayınlandığı da oldu. Bu süreç daha şeffaf hale getirilmezse, Android kullanıcılarının güvenliği tehdit altında kalmaya devam edecek.

Google Pixel, güncelleme hızında rakipsiz konumunu sürdürüyor. Android kullanıcılarının %90’ından fazlası, Google’ın sunduğu hız ve güvenlik seviyesine erişemiyor. Bu durum, Android ekosisteminde güncellemelerin eşzamanlı olarak sunulmasını sağlayacak daha iyi bir sistemin gerekliliğini ortaya koyuyor. Ancak mevcut şartlar altında, bu değişimin yakın zamanda gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.