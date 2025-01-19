Samsung Galaxy S25 meraklılarını 22 Ocak’ta neler bekleniyor?

Samsung, her yılın başında yeni bir amiral gemisi Galaxy telefonunu tanıtarak teknoloji dünyasını heyecanlandırıyor. 22 Ocak’ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğiyle Galaxy S25 serisini tanıtacak. Etkinlik, geçen yıla göre bir hafta gecikmeli olarak gerçekleşecek ve Samsung’un resmi web sitesi ile YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın çıkış tarihi belli oldu

GALAXY S25 TASARIMI VE EKRANI

Samsung’un yeni amiral gemisinin tasarımı, son dönemlerdeki söylentilere göre daha ince kenarlara ve yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. S25 Ultra modelinde ekran boyutunun 6.8 inç civarında kalması bekleniyor, ancak ağırlığının 7.73 ons (yaklaşık 220 gram) ile önceki modelden ve iPhone 16 Pro Max'ten daha hafif olması planlanıyor. Galaxy S25 ve S25+ modellerinin ekran boyutları ise sırasıyla 6.17 inç ve 6.7 inç olacak. Ekranlar, 120Hz yenileme hızı ve AMOLED 2X WQHD paneli ile kullanıcılara üst düzey bir görsel deneyim sunacak.

Bunun yanı sıra, Galaxy S25'in arka tarafında yer alan kameraların etrafındaki halkaların daha kalın olması bekleniyor. Bu, Galaxy Z Fold 6’nın tasarımına benzer bir değişiklik olabilir. Ayrıca, S25 serisinde MagSafe uyumlu mıknatıslar kullanılabilir, ancak Apple’ın tescilli markası nedeniyle bu sistemin başka bir isimle anılması muhtemel.

Renk seçenekleri konusunda ise, S25 ve S25+ modellerinin Silver Shadow, Mint ve Coral Red gibi renklerle gelmesi beklenirken, S25 Ultra için Titanium renkleri sunulacak. Bu renkler arasında siyah, gümüş, yeşil ve altın gibi tonlar yer alacak.

GALAXY S25 PERFORMANSI VE YAPAY ZEKA

Samsung, son yıllarda Qualcomm yonga setlerini amiral gemisi telefonlarında kullanıyor ve Galaxy S25 serisi de bu geleneği sürdürecek. Snapdragon 8 Elite için Galaxy sürümü, hız ve verimlilikte büyük iyileştirmeler vaat ediyor. Ayrıca, bu yeni çipset, cihazın yapay zeka performansını önemli ölçüde artıracak.

Bununla birlikte, Samsung'un tüm S25 serisinde Snapdragon 8 Elite yonga setine yer vereceği belirtiliyor. Özellikle Avrupa ve diğer bölgelerdeki S25 modellerinde Exynos yonga seti kullanılıyordu, ancak bu sefer tüm modellerde aynı performans seviyesinin sunulması bekleniyor. RAM kapasitesi ise, S25 ve S25+’ta 12GB olacakken, S25 Ultra’da 16GB’a kadar çıkacak. Bu, Galaxy AI için büyük bir avantaj sağlayacak.

Samsung Galaxy S25'te Snapdragon çipleri kullanılacak

GALAXY S25 KAMERASI

Samsung’un kameraları, her zaman amiral gemisi telefonlarının en çok konuşulan özelliklerinden biri olmuştur ve S25 serisi de bu gelenekten sapmayacak. S25 Ultra, 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto ve 10 MP zoom lenslerle donatılacak. Ultra geniş açılı kameranın ise 50 MP’ye yükseltilmesi bekleniyor. Ancak, S25 ve S25+ modellerinin kameraları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor, bu nedenle kesin detayları tanıtım etkinliğinde öğrenmemiz mümkün olacak.

GALAXY S25 PİL VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

Samsung, Galaxy S25 serisinde batarya kapasitesini büyük ölçüde aynı tutacak. S25, 4.000 mAh, S25+ 4.900 mAh ve S25 Ultra ise 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ancak, FCC tarafından yapılan bir listelemeye göre, S25 modelinin 45W hızlı şarj desteğine sahip olmayacağı, yalnızca 25W şarjla sınırlı kalacağı belirtiliyor.

GALAXY S25 FİYATLANDIRMASI

Samsung, son üç yıl boyunca Galaxy S serisinin fiyatlarını büyük ölçüde sabit tutmuştu. Bu yıl da büyük bir değişiklik beklenmiyor. Galaxy S25, 799 dolar civarından başlarken, S25+ 999 dolar ve S25 Ultra 1.299 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyatlar, Apple ve Google’ın amiral gemisi telefonlarıyla benzer seviyede olacak.

Samsung, 22 Ocak’taki Galaxy Unpacked etkinliğiyle bu yenilikleri tanıtacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için etkinlik günü bizleri takip etmeyi unutmayın!