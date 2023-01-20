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Google’dan piyano çalan kuryeye destek. Türkiye'de gündem olmuştu

Google Türkiye, piyano çalan Getir kuryesiyle ilgili destek paylaşımında bulundu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:36
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Google piyano çalan kuryeye destek paylaşımı yaptı

Google’dan piyano çalan kuryeye destek. Türkiye'de gündem olmuştu
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Sosyal medyada yayınlanan bir getir kuryesinin ‘kusursuz’ şekilde piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Google Türkiye sosyal medya hesabından paylaşım yaparak piyanoyu çalan Getir kuryesi Muharrem Can İncir’e destek oldu.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Bu tweet, kurye olarak çalışan ve piyano çalmayı YouTube’dan öğrenen Muharrem Can İncir için. 👏👏 YouTube’dan öğrenilemeyecek bir şey var mı?

 

NE OLDU?

Getir firmasında kurye olarak çalışan bir kişi sipariş teslimatı yaptığı yerde piyanoyu görünce çalmak istemişti. İzin istedikten sonra piyanonun başına geçen kurye Wolfgang Amadeus Mozart’ın Türk Marşı’nı çalmıştı.

O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi mini konseri sosyal medyada paylaşmıştı. Söz konusu getir kuryesinin piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

GETİR firmasının kurucusu Nazım Salur da gündem olan video ile ilgili bir açıklama yaptı.

Salur, “Bravo, arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik” demişti.

Getir kuryesinin piyano çaldığı anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi

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ali
20.01.2023 10:48
ya çalamayanlar ne olacak köle zihniyetiyle çalışmaya devam  
 
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