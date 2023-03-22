Google Play Store’a yeni özellik. Artık daha kolay olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgiere göre, Google Play Store'a birden fazla Android cihaz kullananların işini kolaylaştıracak bir özellik eklendi.

Google Play Store'da cihazlar arasında uygulama senkronizasyonunu mümkün kılan bir özellik geldi.

"Uygulamaları ve cihazı yönetin" menüsüne eklenen bu özellik, kullanıcıların birden fazla cihaza otomatik olarak uygulama yüklemesine olanak tanıyor.

NASIL KULLANILIYOR?

"Uygulamaları cihazlara senkronize edin" özelliği, bir cihazda kurulu olan uygulamaların, aynı Google hesabına bağlı diğer cihazlara otomatik olarak yüklenmesini sağlıyor. Seçeneğe dokunduktan sonra, Google hesabınızı kullanan tüm Android cihazların listesini göreceksiniz. Buradan hepsini veya sadece istediklerinizi işaretleyip devam edebilirsiniz.

Son aşamada ilgili cihazdaki uygulamalar seçtiğiniz diğer cihazlara da yüklenmeye başlayacak. Şu anda senkronizasyon yalnızca yeni yüklenen uygulamalar için devreye giriyor.