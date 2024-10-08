Google Trends'te Satoshi Nakamoto aramaları tavan yaptı

HBO, 9 Ekim 2024 tarihinde “Money Electric” adlı bir belgeseli yayınlamaya hazırlanıyor. Bu belgeselin, Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliğini açığa çıkaracağı iddia ediliyor. Bu duyurunun ardından, sosyal medya, forumlar ve haber sitelerinde belgeselin ne kadar güvenilir bilgi sağlayacağı üzerine yoğun tartışmalar yaşanıyor. Google Trends verilerine göre, “Satoshi Nakamoto” ifadesine olan ilgi, belgeselin yayın tarihinin duyurulmasından sonra belirgin bir şekilde artış gösterdi.

SATOSHİ NAKAMOTO İÇİN GLOBAL ARAMALAR ARTIYOR

Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto etrafında oluşan heyecan, “Money Electric” belgeselinin Nakamoto’nun gerçek kimliğini açığa çıkaracağı haberinin ardından hızla büyümeye başladı. Bu cesur iddia, birçok kişiyi meraklandırdı ve Polymarket bahisçileri, belgeselde Bitcoin’in arkasındaki dahinin kim olabileceği üzerine çeşitli tahminlerde bulunmaya başladı. Henüz net bir yanıt olmasa da, Google Trends verileri, “Satoshi Nakamoto” isminin ilgi çekici bir şekilde yükseldiğini gösteriyor.

BEŞ YILLIK VERİ GÖSTERİYOR

“Satoshi Nakamoto” ismi üzerindeki global veri, son beş yılı kapsıyor ve bu süre zarfındaki ilginin ne yönde değiştiğini daha iyi anlamamıza olanak tanıyor. Google Trends, arama sorgularını analiz ederek her terime 0 ile 100 arasında bir puan atıyor. Özellikle, 6-12 Mart 2022 haftasında “Satoshi Nakamoto” ismi, son beş yılın en yüksek arama aktivitesini göstererek 100 puana ulaştı. Son 90 gün içinde ise puanlarda bazı dalgalanmalar görüldü. 10 Temmuz 2024’te “Satoshi Nakamoto” ismi 84 puan alırken, 5 Ekim’deki son artış ile birlikte tekrar 100 puana yükseldi.

İLGİ ÇEKEN DİĞER ARAMALAR

Belirli bir güncel veriye göre, “Satoshi” terimi, 5 Ekim’de 66 puan alarak önemli bir dikkat çekti. “Satoshi Nakamoto” aramaları özellikle Nijerya, Nepal, Etiyopya, Sri Lanka ve Pakistan gibi ülkelerden geliyor. Bunun yanı sıra “HBO” ve “Satoshi Nakamoto kimdir?” gibi konular da dikkat çekerken, en çok aranan sorgular arasında “Satoshi Nakamoto HBO” ve “HBO belgeseli Satoshi Nakamoto” gibi ifadeler yer alıyor.

HBO’nun belgeseline yönelik beklentiler artarken, Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’ya olan ilginin kısa vadede azalmayacağı açık. Nakamoto etrafında dönen tartışmalar ve artan arama sayıları, kripto topluluğunun ötesine geçen bir merakın işaretini veriyor. Belgesel ne sunarsa sunsun, Nakamoto efsanesi dünya genelinde dikkat çekmeye devam edecektir.