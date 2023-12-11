Google Türkiye’de en çok aranılanları açıkladı. Her şey apaçık ortaya çıktı

Google 2023’ün en çok aranılanlarını açıkladı. Türkiye’de en çok ne arandı?

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Google Türkiye’de en çok aranılanları açıkladı. Her şey apaçık ortaya çıktı

Google her yılın son ayında olduğu gibi bu sene de en çok merak edilenlerin listesini yayınladı.

Türkiye’deki 2023 Trend aramalarının zirvesinde şubat ayında yaşadığımız büyük deprem ve Mayıs ayında yapılan seçimler yer aldı.

İşte Türkiye’de en çok merak edilen konular:

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İSİMLER:

- Sinan Oğan

- Dilan Polat

- Zaha

- Kemal Kılıçdaroğlu

- Muharrem İnce

- Zaniolo

- Icardi

- Ali Yerlikaya

- Hakan Fidan

- Tete

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HAYATINI KAYBEDENLER:

- Taha Duymaz

- Metin Uca

- Özkan Uğur

- Seda Fettahoğlu

- Deniz Baykal

- Erkin Koray

- Burhan Çaçan

- Merve Kayaalp

- Matthew Perry

- Mehmet Barlas

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DİZİLER:

- Yalı Çapkını

- Wednesday

- Kızılcık Şerbeti

- Aile

- Hudutsuz Sevda

- Şahmaran

- Yabani

- The Last Of Us

- Kirli Sepeti

- Ruhun Duymaz

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NEREDE?:

- Deprem nerede oldu?

- Elbistan nerede?

- Gazze nerede?

- Fas nerede?

- Nerede oy kullanacağım?

- Mescid - i Aksa nerede?

- Teknofest nerede?

- Kudüs nerede?

- Akbelen nerede?

- Gökçeada nerede?

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NE ZAMAN?:

- Meteor yağmuru ne zaman?

- Seçim ne zaman?

- İkinci tur ne zaman?

- Borsa ne zaman açılacak?

- Üniversiteler ne zaman açılacak?

- Seyyanen zam ne zaman yatacak?

- Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

- Diziler ne zaman başlayacak?

- İstanbul depremi ne zaman?

- Doğalgaz ne zaman bedava?

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NASIL?:

- Teravih namazı nasıl kılınır?

- Bayram namazı nasıl kılınır?

- Deprem nasıl oluşur?

- Seçim ikinci tura nasıl kalır?

- Basınç ölçer nasıl yazılır?

- Oy nasıl kullanılır?

- Uyurgezer nasıl yazılır?

- Anadil nasıl yazılır?

- Sandık görevlisi nasıl olunur?

- Vergisiz telefon nasıl alınır?

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TARİFLER:

- Aşure tarifi

- Güllaç tarifi

- Acai bowl tarifi

- Krem karamel tarifi

- Lalanga tarifi

- Topik tarifi

- Yağlama tarifi

- Kalpli kurabiye tarifi

- Ev baklavası tarifi

- Şiveydiz tarifi

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ŞARKI SÖZLERİ:

- Antidepresan şarkı sözleri

- Enerji şarkı sözleri

- Bi’ Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

- Müphem şarkı sözleri

- Ali Cabbar şarkı sözleri

- Manolya şarkı sözleri

- Aşkın Olayım şarkı sözleri

- Mockingbird şarkı sözleri

- Lento şarkı sözleri

- Belki şarkı sözleri

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NERENİN PLAKASI:

- 88 nerenin plakası?

- 50 plaka nerenin plakası?

- 23 plaka nerenin plakası?

- 25 plaka nerenin plakası?

- 21 plaka nerenin plakası?

- 08 plaka nerenin plakası?

- 17 plaka nerenin plakası?

- 46 nerenin plakası?

- 31 plaka nerenin plakası?

- 16 plaka nerenin plakası?

Ne giyilir?

- İş görüşmesinde ne giyilir?

- İlkbaharda ne giyilir?

- Umrede ne giyilir?

- Aile tanışmasında ne giyilir?

-6 derecede ne giyilir?

- Konserde ne giyilir?

- İmam nikahında ne giyilir?

- Solaryuma giderken ne giyilir?

- Lisenin ilk günü ne giyilir?

- Siyah gömlek altına ne giyilir?

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HİSSEDİYORUM:

- Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

- Sürekli yorgun hissediyorum

- Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

- Karında kalp atışı hissediyorum

- Sürekli aç hissediyorum

- Neden deprem oluyor gibi hissediyorum

- Kendimi çok yalnız hissediyorum

- Hasta olacak gibi hissediyorum

- Kendimi halsiz hissediyorum

- Kendimi değersiz hissediyorum

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