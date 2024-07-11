Google ve Apple sonunda anlaştı. Mükemmel özellik açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google ve Apple sonunda anlaştı. Mükemmel özellik açıklandı

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Apple ve Google arasında süregelen ilişkiler son günlerde hayli revaçta. Bundan sonra Android cihazlarından iOS cihazlara geçmek oldukça rahat olacak.

Teknolojinin gelişmesi ile bir ekosistemden diğer ekosisteme geçmek artık çokça rastlanır bir durum haline geldi. Teknolojinin bu özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar bazen birkaç ay içerisinde bir iOS’a bir Android’e geçiş yapıyorlar.

Google tam bu noktada kanayan yaraya parmağını bastı. Bundan sonra iOS’a geçmek isteyen kullanıcılar artık çok kolay bir şekilde fotoğraflarını aktarabilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma sunulması beklene özellik ile Google Fotoğraflar’dan iCloud’a sorunsuz bir şekilde fotoğraflar aktarılacak.

Apple tarafından zaten müsaade edilen bu özellik artık tam tersine çevrildi. Bu aktarımı yapabilmek için artık sadece Google depolama alanınızda yeterli alanınız olması yeterli. Bundan sonra tek hareket ile tüm fotoğraflar iCloud servisine aktarılabilecek.

Bu konuda desteklenen formatlar ise şu şekilde: JPEG, PNG, GIF, WebP, AVIF ve çoğu RAW dosyası ile MP4, MOV, M4V, MPG, MKV

Yeni özelliğin nasıl kullanılacağına yönelik bilgi ise önümüzdeki hafta özelliğin duyurulması ile gün yüzüne çıkacak.

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