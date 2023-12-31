Google yılbaşını da unutmadı. Özel Doodle hazırladı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, özel günleri asla kaçırmıyor.

2023 yılının son günü olan bugünün sona erip 2024 yılına gireceğimizi betimleyen bir doodle hazırlayan Google yine tasarımıyla beğeni topladı.

Daha önce de Türk düşünürleri, bilim insanları, sanatçıları, özel ve anlamlı günleri, unutulmayan kişiliklerin doodle'ın hazırlayan Google; bu kez de yılsonu-yılbaşı doodle'yla gündeme geldi.

Söz konusu doodle'da "parti" havası hakim. Konfetiler, dönen top şeklinde dünya, oynayan ve kayan minik süsler rengarenk 2023 yazısı yer aldı.

Sitedeki Google doodle'ının üzerine tıklandığında ise yılbaşı tarihçesi, anlamı gibi bazı bilgiler kullanıcıyı karşılıyor.

Sol üstte yer alan "Yılbaşı Gecesi" ibaresinin yanındaki ters dönmüş şapkaya benzeyen işarete tıklanıldığında ise yukarıda görüldüğü gibi kullanıcının ana sayfasına konfetiler yağıyor.