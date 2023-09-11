Google'a Instagram'daki hikayeler özelliği geliyor

Google, arama sonuçlarında daha çok görselin yer alması amacıyla Instagram'daki hikayeler özelliğini getireceğini duyurdu.

Google'a Instagram'daki hikayeler özelliği geliyor

Google, aramaları daha çok görselleştirecek hikayeler özelliği üzerinde çalıştığını açıkladı.

Kullanıcıların istedikleri içerikleri hikaye olarak paylaşmasına olanak sağlayacak bu özellikle Google, yapılan aramaların sonucunda konuyla ilgili hikayeleri ön plana çıkaracağını ifade etti.

Kullanıcılar bir web sayfasını Google uygulamasının varsayılan tarayıcısında görüntülerken yorum yapılabileceği ve her hikaye şirketin denetim sürecinden geçtiği takdirde herkese açık olacağı belirtildi.

Ayrıca, diğer kullanıcılar tarafından bırakılan bir hikayeyi beğenme veya kalp atma seçeneği de mevcut ve profil fotoğrafınız ve adınız onlar tarafından görülebilecek.

9to5Google'ın aktardığına göre, hikayelerin Eylül ayında Android ve iOS'ta Google Labs'in bir parçası olarak kullanıma sunulacağı öne sürüldü.

Bu özellik hala test aşamasında, ancak ne zaman çıkış yapacağı henüz bilinmiyor.

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