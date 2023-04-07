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Google'da çok sekmeyle çalışanlara kolaylık

Google çok sekmeyle çalışanlar için bellek tasarruf modunu öne çıkardı.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:55
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Google'da çok sekmeyle ilgili yeni özellik

Google'da çok sekmeyle çalışanlara kolaylık
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Editör:Ayşe Memiş

Google Türkiye, Google’la ilgili özellikleri ve bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Çok sekmeyle çalışıldığı için bazen problemler ortaya çıkabiliyor ve sekmeler sekteye uğrayabiliyor.

Google Türkiye de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çok sekmeyle çalışanları kolaylaştıracak bir özelliği duyurdu.

Bu paylaşıma göre, bellek tasarrufu modu ile çok sekmeyle çalışmak kolay olacak.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Çok sekmeyle çalışanlar için: bellek tasarrufu modu.

 

RENK SEÇİCİ ÖZELLİĞİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Google Türkiye Google’daki renk seçici özelliğini duyurmuştu.

Google’a renk seçici yazınca istediğin rengi seçebiliyorsun ve oradan aldığın kodu her yerde kullanabiliyorsunuz.

Google Türkiye yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Google renk seçici yaz, istediğin rengi seç, kodunu kopyalayıp istediğin yerde kullan.

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