Google’dan 3D görseller. Hem telefondan hem de bilgisayardan

Editör: Ayşe Memiş

Google’da yeni özellikler ve hizmetler ortaya çıkmaya devam ediyor. Google Türkiye’nin paylaştığı bilgilere göre, telefonda Google’da arama motoruna bir hayvan ismi yazıldığında 3D görseli ortaya çıkıyor.

Aynı şekilde masaüstünde de Google’a bir hayvan ismi yazıldığında sağ ve sol kısımdaki boşukları mouse ile tıklanıldığında o hayvana ait figürler beliriyor.

Örneğin mobilde Google’a kedi yazdığınızda kedinin 3D görseli çıkıyor.

Google Türkiye hizmeti şöyle duyurdu:

Mobilde Google'a "ahtapot" yaz. 3D olarak gör'e tıkla.