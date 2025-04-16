Google'dan android cihazlar için yeni koruma hamlesi

Dünyanın en yaygın mobil işletim sistemlerinden biri olan Android, artık üç gün boyunca kilitli kalan cihazları otomatik olarak yeniden başlatacak. Google, bu yeniliği Android işletim sisteminin temel bileşeni olan Google Play hizmetleri aracılığıyla kullanıcılara sundu. Güncellemeyle birlikte, "Güvenlik ve Gizlilik" başlığı altında yer alan yeni bir özellik, cihazın üç gün boyunca açılmaması durumunda otomatik olarak yeniden başlatılmasını sağlayacak.

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APPLE BU SİSTEMİ DAHA ÖNCE UYGULAMIŞTI

Google'ın bu yeni adımı, Apple'ın geçtiğimiz yıl iOS işletim sistemi için uygulamaya koyduğu benzer bir güvenlik önlemini akıllara getiriyor. Apple da cihaz güvenliğini artırmak amacıyla, üç gün boyunca kilitli kalan iPhone'ları otomatik olarak yeniden başlatacak bir sistem geliştirmişti. Her iki şirketin amacı da benzer: Cihaza fiziksel erişimi olan kötü niyetli kişilerin, kullanıcıdan bağımsız biçimde verilere ulaşmasını zorlaştırmak.

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VERİ ERİŞİMİNİN ENGELLENMESİ HEDEFTE

Bir Android telefon açılıp kilidi açılmadan önce, içerisinde saklanan birçok veri uçtan uca şifreli biçimde korunuyor. Bu durum, "İlk Kilit Açılmadan Önce" olarak tanımlanıyor. Bu safhada, kullanıcı parolası olmadan cihazdan bilgi almak neredeyse imkansız hâle gelmekte. Ancak cihaz bir kez açılıp kilidi girildiğinde, bazı veriler çözüp, parola kırma teknikleri veya güvenlik açıkları yoluyla erişilebilir hâle geliyor. İşte bu duruma ise "İlk Kilit Açıldıktan Sonra" deniliyor.

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ADLİ YAZILIMLARA KARŞI ETKİN KORUMA

Google'ın bu yeni özelliği, özellikle dijital adli tıp yazılımlarına karşı ek bir koruma katmanı oluşturmayı hedefliyor. Law enforcement yani kolluk kuvvetlerinin sıklıkla kullandığı Cellebrite ya da Magnet Forensics gibi araçlar, cihaz kilidi açıldığında verileri kopyalayabiliyor. Ancak üç gün boyunca kilidi açılmayan cihazların otomatik olarak yeniden başlatılması, verilerin erişilebilir hâle gelmesini engelleyerek bu tür müdahaleleri daha zor hale getiriyor.

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GOOGLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Google, bu otomatik yeniden başlatma özelliğinin neden şimdi kullanıma sunulduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Şirketin, veri güvenliğini kullanıcı deneyimiyle dengeleme politikası çerçevesinde bu tür adımlar atmaya devam edeceği öngörülüyor.

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SİBER GÜVENLİKTE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Bu yeni uygulama, yalnızca kullanıcı verilerini değil aynı zamanda Android ekosisteminin bütünlüğünü korumayı da hedefliyor. Özellikle veri güvenliği uzmanları ve insan hakları savunucuları, kullanıcıların kişisel bilgilerinin daha güçlü şekilde korunmasına yönelik bu adımı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Android kullanıcılarının, cihazlarının üç gün boyunca erişilmemesi durumunda yeniden başlatılacağını bilmesi, potansiyel güvenlik açıklarını azaltan bir farkındalık da yaratabilir.