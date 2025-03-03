Google, Colab'a Data Science Agent'i entegre etti

İlk kez geçen yıl Google'ın I/O geliştirici konferansında duyurulan Data Science Agent, başlangıçta bağımsız bir proje olarak piyasaya sürülmüştü. Ancak Google, kullanıcıların bu araca doğrudan bir Colab not defterinden erişebilmesi için onu Colab'a entegre etmeye karar verdi. Google Labs ürün direktörü Kathy Korevec, TechCrunch ile yaptığı bir röportajda, bu entegrasyonun amacının kullanıcı deneyimini geliştirmek olduğunu belirtti.

Data Science Agent, bu hafta itibarıyla Colab'da ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Ancak, Colab'ın ücretsiz kullanıcıları için hesaplama kaynakları sınırlı tutuldu. Daha yüksek limitler sunan ücretli Colab planları aylık 9,99 dolardan başlıyor.

Bu araç, öncelikli olarak veri bilimcileri ve yapay zeka kullanım alanlarına yönelik tasarlanmış olsa da, API anormalliklerini bulma, müşteri verilerini analiz etme ve SQL kodu yazma gibi görevlerde de yardımcı oluyor. Kullanıcıların tek yapması gereken, verilerini yüklemek ve ardından araca bir soru sormak.

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Data Science Agent, arka planda Google'ın Gemini 2.0 yapay zeka modeli ailesini ve "akıl yürütme" araçlarını kullanarak özellik mühendisliği ve veri temizleme görevlerini gerçekleştirir. Korevec, Google'ın sürekli olarak bu aracı geliştirdiğini ve performansını artırmak için pekiştirmeli öğrenme gibi tekniklerin yanı sıra kullanıcı önerilerini de entegre ettiğini belirtti.

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Şu an için Data Science Agent, boyutu 1 GB'ın altında olan CSV, JSON veya .txt dosyalarını destekliyor. Tek bir istemde yaklaşık 120.000 token analiz edebilir, bu da yaklaşık 480.000 kelimeye denk geliyor.

Korevec, gelecekte Data Science Agent'ın geliştiricilere yönelik diğer Google uygulama ve hizmetlerine de entegre edilebileceğini ifade ettikten sonra "Burada insanların yapabileceklerinin sadece yüzeyini kazıyoruz. Bu bir ajan olduğu için, onu çeşitli araçlara entegre edebiliriz ve kodla ilgilenmekten çekinen insanları Colab'a yönlendirmek istemem." diye konuştu.