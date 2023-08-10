Google’dan elektronik imza adımı

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, E-imza özelliği, ilk etapta bireysel ve çeşitli grup hesapları için Google Dokümanlar ve Google Drive'a özel olarak kullanılabilecek.

Elektronik imza, veya e-imza, e-ticaret, dijital sözleşmeler ve diğer birçok online işlemde güvenliği ve gizliliği sağlamak için önemli bir rol oynuyor.

Google, Workspace'teki e-imza özelliğinin açık beta sürümünü duyurdu. Buna göre e-imza, ilk etapta bireysel ve çeşitli grup hesapları için Google Dokümanlar ve Google Drive'a özel olarak kullanılabilecek.

ÖZELLİK NASIL KULLANILIR?

E-imza özelliği, uygulama veya sekme değiştirmek zorunda kalmadan doğrudan Google Drive'dan resmi bir sözleşme imzalamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda, alanları (200 adede kadar) bir belgeye sürükleyip bırakarak imza talep etme olanağı da sunuyor. Buna isim, baş harfler ve imzalandığı tarih de dahil ediliyor.

Google daha sonra kilitli bir PDF dosyası oluşturup bunu belirtilen alıcılara gönderiyor. Böylece e-imza taleplerinin durumunu izleme olanağına kullanıcıya sunulmuş oluyor. İşlem tamamlandığında, imzalı PDF imzalayanın Drive'ına ayrı olarak ekleniyor ve hem talep edene hem de imzalayan kişiye e-posta eki olarak gönderiliyor.