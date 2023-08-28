Google’dan flaş karar: Uydu tabanlı mesajlaşma özelliği

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Google, uydu bağlantısı üzerinden 2 yönlü iletişim özelliği getirecek.

Google'ın Google Mesajlar uygulaması üzerinden Android telefonlara uydu tabanlı mesajlaşma özelliklerini getireceği belirtiliyor.

Google, bu yeni özelliği Android 14'ün kararlı sürümü dünya genelinde 150'den fazla ülkede yayınlandıktan sonra kullanıma sunacağı bildirildi.

Google, Google Mesajlar aracılığıyla acil durum iletişimini sağlamak için Garmin'in teknolojisini kullanabilir.

Apple, uydu tabanlı acil SOS sistemini akıllı telefonlarına getiren ilk büyük marka oldu. Ardından Huawei de benzer bir özelliği en yeni amiral gemisi telefonlarına ekledi.