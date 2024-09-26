Google’dan gazetecilere yapay zekâ desteği: Pinpoint’e yeni özellikler geldi

Gazetecilik dünyasında zaman baskısı, karmaşık haberler ve değişken izleyici ihtiyaçları, haber üreticilerinin daha fazla kaynak ve desteğe ihtiyaç duymasına neden oluyor. Bu doğrultuda, Google, gazetecileri ve haber kuruluşlarını desteklemek için yeni yapay zekâ (AI) tabanlı araçlar sunmaya devam ediyor. Google’ın habercilere yönelik aracı Pinpoint, belgelere yönelik yeni bir sorgulama özelliği sunarak, önemli noktaları hızlıca öğrenme imkânı sağlıyor. Ayrıca Google Haber Girişimi kapsamında yapay zekâ kullanımı konusunda yeni eğitim programları ve araştırma fonları devreye sokuluyor.

Pinpoint, Google’ın yapay zekâ ve arama teknolojilerini kullanarak, gazetecilerin binlerce metin, ses, görüntü ve video dosyası arasında hızlıca arama yapmasını kolaylaştırıyor. Bu sayede veri içerisinde desenler bulmak, yeni haber fikirleri keşfetmek ya da bir ses veya video dosyasından ihtiyaç duyulan bir alıntıyı kolayca bulmak mümkün hale geliyor. Büyük miktarda belgeyi incelemek, hem büyük haber kuruluşları hem de yerel medya için zorlayıcı olabiliyor. Pinpoint’in yeni özellikleri bu soruna çözüm sunmayı hedefliyor.

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Pinpoint’in yapay zekâ destekli ilk yeni özelliği, gazetecilerin belgeleri daha iyi değerlendirmesine yardımcı oluyor. Belirli bir belge veya belge koleksiyonuna sorular sorarak, belgelerin ana noktalarını ve temel temalarını daha iyi anlamak mümkün. Örneğin, bir gazeteci tarihî belgeleri incelediğinde, Pinpoint’e sorular sorarak bu belgelerdeki önemli noktaları ve temaları hızlıca öğrenebiliyor. Ayrıca, her bir yanıtın orijinal belgede hangi kısma denk geldiğini görmek de mümkün.

Bugünden itibaren, gazeteciler bu yeni özelliği kullanarak tek belgeleri analiz etmek için erken erişim talebinde bulunabilecekler. Bu özellik, şu an İngilizce dilinde ve ABD, Arjantin, Brezilya, Şili, Hindistan ve Meksika’da kullanılabilir durumda. Önümüzdeki aylarda, bu özelliğin daha fazla belge koleksiyonunu kapsayacak şekilde genişletilmesi ve farklı bölgelere, dillerde de kullanıma sunulması planlanıyor.

İkinci yeni özellik ise, gazetecilerin birden fazla belge üzerinde yer alan verileri daha kolay keşfetmesine yardımcı oluyor. Benzer şekilde yapılandırılmış veri tablolarına sahip belgelerdeki veriler, Pinpoint sayesinde tek bir elektronik tabloya dönüştürülebiliyor. Bu özellik sayesinde gazeteciler, farklı kaynaklardan gelen verileri manuel olarak bir tabloya girmek yerine, bu verilere hızlıca erişip analiz yapabiliyor. Bu, gazetecilere zaman kazandırarak, veri arkasındaki hikâyeleri keşfetmelerine olanak tanıyor. Bu özellik, dünya genelinde tüm kullanıcılara sunulmuş durumda.

Pinpoint’in gazetecilerle olan iş birliği yıllardır devam ediyor. Bu süre zarfında gazetecilerle yapılan geri bildirimler doğrultusunda, Pinpoint’in özellikleri geliştirilerek günlük haber üretim süreçlerinde daha kullanışlı hale getirildi.

Ayrıca Google, gazetecilerin yapay zekâ teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirmek için yeni eğitim programları ve araştırma projelerini duyurdu. Akademisyenler ve alanında uzman kişilerle iş birliği yaparak, küçük ve orta ölçekli haber kuruluşlarındaki gazeteciler ve iş ekipleri için yapay zekâ okuryazarlığını artırmayı hedefliyor. Bu eğitimler, Pinpoint gibi araçların gazetecilik süreçlerini nasıl hızlandırabileceğini ve doğruluk kontrolü yapmanın nasıl kolaylaşabileceğini öğretmeyi amaçlıyor.

Google beş yeni araştırma projesi için fon sağladığını duyurdu. Bu projeler, üretken yapay zekâ teknolojisinin dezenformasyonla nasıl mücadele edebileceğini, kaliteli bilgiyi nasıl güçlendirebileceğini ve zararlı içeriklerle nasıl başa çıkabileceğini araştıracak. Cambridge Üniversitesi, Westminster Üniversitesi ve diğer önemli kuruluşlarla yapılan bu iş birlikleri, yapay zekâ teknolojilerinin habercilikteki rolünü derinlemesine incelemeyi hedefliyor.

Google, bu çabaların yanı sıra, 2018'den bu yana Google Haber Girişimi ile desteklediği London School of Economics'teki "Gazetecilik ve Yapay Zekâ" projesi ile iş birliğini sürdürüyor. Bu yıl, gazetecilerin çalışmalarını desteklemek amacıyla daha fazla araç ve kaynak geliştirmeye devam edeceklerini belirten Google, yapay zekâ temelli çözümlerle gazetecilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.