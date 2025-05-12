Google’dan girişimcilere yapay zeka desteği

Google, bugün yaptığı açıklamayla AI Futures Fund adını verdiği yeni girişimini kamuoyuna duyurdu. Şirketin yapay zekâ Ar-Ge laboratuvarı DeepMind tarafından geliştirilen son teknoloji araçlarla çalışan girişimlere destek verilmesi planlanıyor. Fon, tohum aşamasından ileri seviyeye kadar farklı büyüklüklerdeki girişimlere yatırım sunacak. Google, girişimcilere DeepMind ve Google Labs uzmanlarıyla çalışma, Google Cloud kredileri kullanma ve bazı durumlarda doğrudan yatırım alma imkânı sağlayacak.

Google, bu fonun sabit bir başvuru süreci olmadığını vurgulayarak, yatırım kararlarının sürekli olarak değerlendirileceğini belirtti. Google sözcüsü TechCrunch adlı medya organına yaptığı açıklamada, fonun büyüklüğünü açıklamaktan kaçınırken, çek büyüklüklerinin girişimlerin aşamalarına ve ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini ifade etti.,

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İLK DESTEK ALAN GİRİŞİMLER BELİRLENDİ

AI Futures Fund kapsamında destek alan ilk girişimler arasında, kısa sürede popülerleşen meme oluşturma platformu Viggle ve webtoon uygulaması Toonsutra yer aldı. Bu şirketler, program sayesinde Google’ın gelişmiş yapay zekâ modellerine erişim sağladı. Girişimciler, 12 Mayıs itibarıyla programa başvuru yapabiliyor.

Google’ın girişimcilik alanındaki tek destek aracı bu fon değil. Şirketin bir diğer programı olan Google for Startups Founders Funds, çeşitli sektörlerden gelen girişimcilere destek sağlıyor. Bu fonun da 2025 yılı itibarıyla ABD merkezli yapay zekâ odaklı girişimlere yatırım yapacağı Şubat ayında TechCrunch adlı medya organına açıklanmıştı.

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GOOGLE’DAN 160 MİLYON DOLARLIK KÜRESEL DESTEK

Google, son aylarda yapay zekâ araştırmalarını desteklemek amacıyla ciddi kaynaklar ayırdı. Kasım 2024’te şirketin hayır kurumu kolu Google.org, yapay zekâ araştırmalarına yönelik 20 milyon dolarlık bağış açıkladı. Eylül 2024’te CEO Sundar Pichai tarafından duyurulan 120 milyon dolarlık Küresel AI Fırsatları Fonu, dünya çapında yapay zekâ eğitimi ve beceri geliştirme programlarını destekliyor.