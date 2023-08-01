Google'dan Gmail kullanıcılarına uyarı: Hesabınız silinmeden önce kontrol edin

Google, 1 Aralık 2023 tarihinde aktif olmayan hesapları silmeye başlayacağını açıkladı. Hafta sonu boyunca gönderilen e-postalarda şirket, iki yıl boyunca kullanılmayan hesapların kaldırılacağını duyurdu.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Google, silme operasyonundan önceki aylarda birkaç hatırlatma e-postası da göndereceğini ve kullanıcılara profillerini aktif tutma şansı vereceğini ifade etti. Ancak bir hesap silindikten sonra, aynı Gmail adresiyle yeni bir Google profili oluşturmanın mümkün olmayacağını altını çizdi.

GMAİL HESABININ KAPANMAMASI İÇİN NE YAPILMALI

Zayıf şifrelere sahip profiller üzerinden servislerin saldırıya uğrama ihtimalini azaltmak istiyor.

Hesabın silinmesini önlemek için her iki yılda bir Google hesabına giriş yapmak gerekiyor. Oturum açıkken Gmail’i kontrol etmek, Google Drive’ı kullanmak veya YouTube’dan video izlemek gibi diğer etkinlikler de hesabın aktifliğini koruyacak.