Google'dan Gmail kullanıcılarına uyarı: Hesabınız silinmeden önce kontrol edin

Google kullanılmayan, uzun süredir aktif edilmemiş hesapların kaldırılacağını açıkladı.

Google'dan Gmail kullanıcılarına uyarı: Hesabınız silinmeden önce kontrol edin

Google, 1 Aralık 2023 tarihinde aktif olmayan hesapları silmeye başlayacağını açıkladı. Hafta sonu boyunca gönderilen e-postalarda şirket, iki yıl boyunca kullanılmayan hesapların kaldırılacağını duyurdu.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Google, silme operasyonundan önceki aylarda birkaç hatırlatma e-postası da göndereceğini ve kullanıcılara profillerini aktif tutma şansı vereceğini ifade etti. Ancak bir hesap silindikten sonra, aynı Gmail adresiyle yeni bir Google profili oluşturmanın mümkün olmayacağını altını çizdi.

GMAİL HESABININ KAPANMAMASI İÇİN NE YAPILMALI

Zayıf şifrelere sahip profiller üzerinden servislerin saldırıya uğrama ihtimalini azaltmak istiyor.

Hesabın silinmesini önlemek için her iki yılda bir Google hesabına giriş yapmak gerekiyor. Oturum açıkken Gmail’i kontrol etmek, Google Drive’ı kullanmak veya YouTube’dan video izlemek gibi diğer etkinlikler de hesabın aktifliğini koruyacak.

gmail-tasarimi-degisiyor-artik-istege-gore-olmayacak-2.jpg

Öne Çıkanlar
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi Sağlık
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı Sağlık
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır Sağlık
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır
Vitor Hugo transfer gündemi bitti Spor
Vitor Hugo transfer gündemi bitti
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli Sağlık
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak Dünya
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı Ekonomi
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı