Google’dan herkesi sevindirecek karar. Yıllardır beklenen özellik geliyor

Google Mesajlar’a yıllardır beklenen özellik olan grup sohbetlerine uçtan uça şifreleme geliyor.

Google’dan herkesi sevindirecek karar. Yıllardır beklenen özellik geliyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Mesajlar uygulamasındaki grup sohbetleri, artık uçtan uça şifrelemeye sahip olacak.

Google Mesajlar, bundan 4 yıl önce entegre edilen RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) sistemiyle çok daha kullanışlı bir iletişim aracı haline getirildi.

RCS NEDİR?

RCS’ye verilebilecek en iyi örnek, Apple’ın yıllardır kullandığı iMessage hizmeti. Bu hizmet kapsamında iPhone cihazlar arasında sadece internet bağlantısıyla sohbet edilebiliyor. Google, Android için sunduğu mesaj uygulamasına da bu hizmeti entegre etmişti.

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RCS’nin Android kullanıcıları arasındaki popülaritesi giderek artıyor, ancak Apple maalesef henüz bu özelliği Android kullanıcılarıyla mesajlaşan iPhone kullanıcılarının hizmetine sunmadı.

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