Google'dan 'işte bu' dedirtecek özellik. Artık daha kolay yapılacak

Google, Chrome tarayıcısında Google Meet görüşmelerini daha pratik hale getiren yeni bir özelliği devreye aldı. Artık, Google Meet üzerinden bir görüşme yaparken sekme değiştirseniz bile görüşme, ekranın bir köşesinde küçük bir pencere olarak (picture-in-picture) açık kalacak.

BAŞKA BİR SEKMEDE ÇALIŞIRKEN FAYDALI OLACAK

Bu yenilik, sekmeler arasında geçiş yaparken bile kimlerin konuştuğunu takip etmenizi sağlıyor. Özellikle bir kişinin paylaştığı dokümanları incelerken ya da başka bir sekmede çalışırken oldukça faydalı olabilir. Google Workspace müşterileri, Workspace Bireysel Abonelik sahipleri ve kişisel Google hesabı kullanıcıları bu yeni özelliğe erişim sağlayabiliyor.

PİCTURE-İN-PİCTURE MODU ETKİNLEŞTİRİLECEK

Ayrıca, görüşme sırasında manuel olarak da picture-in-picture modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu özellik, Google Meet görüşmelerinin daha kolay yönetilmesini sağlarken, çoklu görev yapan kullanıcıların verimliliğini artırmayı hedefliyor. Artık birden fazla işle ilgilenirken, toplantıdaki gelişmeleri kaçırmadan takip etmek mümkün olacak. Bu özellik, özellikle yoğun çalışma temposuna sahip kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunuyor.