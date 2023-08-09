Google’dan karekod okutma adımı. Çözüm getiriyor

Telefonlardaki karekod okutma zorluklarına Google çözüm sunuyor.

Google’dan karekod okutma adımı. Çözüm getiriyor

Teknolojioku sitesinde yer alan bilgilere göre, Google, teknolojik gelişimlerini sürdürüyor ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik çözümler üretiyor.

KAREKOD OKUTMA

Bu kapsamda, Android telefonlarda uzak mesafelerden bile QR kodlarını okuyabilme kabiliyeti üzerine çalışıyor. Android kullanıcılarının yakın zamanda tanık olacağı bu özellik, telefonların kameralarını otomatik bir şekilde QR kodlarına yönlendirerek yakınlaştırma işlemini gerçekleştirecek.

Bu inovatif özellik, makine öğrenimini temel alarak QR kodunu hassas bir şekilde algılayabilecek. Bu tespit işlemi gerçekleştikten sonra, otomatik yakınlaştırma ile kod kolaylıkla okunabilecek.

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Kullanıcı gizliliği de ihmal edilmedi; bu süreçte sadece barkod bilgisi çıkarılıyor, böylece özel bilgilere erişim engelleniyor.

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